Horizonte 31 AGO 2026 - 22:45h.

Juan Vivas denuncia la situación de Ceuta y reclama al Gobierno recuperar la normalidad: "Todo tiene un límite"

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'Horizonte' ha tenido ocasión de hablar con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su visita a la ciudad autónoma en el regreso de una nueva temporada con Iker Jiménez como director de orquesta. Un Juan Jesús Vivas que, con el aclamo y los gritos de los ceutíes de fondo, ha dejado unas declaraciones ante el micrófono del programa de Cuatro que denuncian claramente cómo se encuentra en estos momentos Ceuta, en una especie de llamamiento al Gobierno de España y cómo está gestionando esta crisis humanitaria que tiene en jaque a la política española.

Juan Jesús Vivas ha dejado claro que no es un asunto solo de Ceuta, sino de toda España, con el objetivo claro de volver a la normalidad y el "retorno a Marruecos de todas las personas que entraron los días 30 y 31 de julio vulnerando la integridad territorial de Ceuta, España y Europa".

El presidente ceutí ha reaccionado también a la entrevista de Pedro Sánchez en la Cadena SER, mencionando "la vuelta a la normalidad". Vivas lo tiene claro: no se está retornando a la normalidad. "Los ceutíes tienen derecho a tener una vida en igualdad de condiciones que la tienen el resto de españoles. Entraron 80.000 personas, pero puede que fueran 100.000. Lo peor es que todavía no se sabe ni los que entraron ni los que hay", ha subrayado.

"Esta es una ciudad que está indignada, triste, inquieta y que vive en una angustia permanente, porque no sabe si volverá a producirse. Esto no se puede mantener durante mucho tiempo. Todo tiene un límite. Esta olla a presión en la que vive Ceuta no se puede mantener", ha dicho Juan Jesús Vivas, tras lo que ha destacado que, por encima de todo, "Ceuta no se rinde. Ceuta se defiende y Ceuta saldrá adelante".

"Si naufraga Ceuta, naufraga España"

En cuanto a lo que ha dicho Pedro Sánchez de que a 27 de julio no sabía nada de esto, Vivas aclara que no sabían que se iba a producir la invasión: "Necesitamos que toda España esté con la causa de Ceuta, que no es la de Ceuta, es la de España. Si naufraga Ceuta, naufraga España".