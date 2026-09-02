Paco Pérez Caballero, testigo directo de un momento de máxima tensión tras la manifestación por Ceuta en Madrid: "He sufrido por mi compañero"
Paco Pérez Caballero: "Nos han pedido que dijéramos que son un grupo concreto de personas que vienen a reventar esto"
Los manifestantes de Ceuta claman por 'Horizonte' al comienzo del programa: "¡¿Dónde está Horizonte?!"
'Horizonte' ha estado presente en la manifestación multitudinaria que se ha dado en Madrid a favor de Ceuta en la que, tras el apoyo de miles de personas a la ciudad autónoma con todo lo que está ocurriendo tras el salto masivo de inmigrantes que se dio hace más de treinta días, ha habido algunas cargas policiales al acabar la misma y nuestro programa ha sido testigo en directo de ello.
Paco Pérez Caballero, desde el lugar donde se ha dado la manifestación, ha sido testigo directo de un momento de máximo tensión, lo que ha relatado al conectar con 'Horizonte': "La policía está disolviendo a un grupo de violentos que han estado lanzando botellas, que yo la verdad que he sufrido por mi compañero".
"Nos han dado una información, nos han pedido que dijéramos que son un grupo concreto de personas que vienen a reventar esto y la policía está cargando, están disparando, hace un momento ha sido impresionante, parecía que estábamos en medio de una batalla", relataba nuestro compañero.
Además, desde el plató Jorge Calabrés apuntaba algo tras tener información de mandos policiales: "Saben lo que está pasando, ha habido objetos a la línea policial de este grupo, que era el que decíamos, Núcleo Nacional, que los han ido barriendo desde el Congreso y ahora se ha sido cuando se han producido las cargas".