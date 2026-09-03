Horizonte 03 SEP 2026 - 23:04h.

El programa accede al interior de uno de los campamentos de migrantes ocultos en las montañas de Ceuta: "Somos de 80 para arriba"

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Mientras la playa del Trampolín sigue colapsada con los miles de migrantes que se han asentado en la orilla tras la entrada masiva hace un mes, algunos de ellos han decidido asentarse en unos campamentos ocultos en la montaña. En exclusiva en 'Horizonte' hablamos con algunos de ellos para conocer cómo viven, con qué recursos cuentan y el motivo que les ha llevado a trasladarse a esa zona.

Desde Ceuta, el reportero Javier Pérez Campos accedía a uno de estos asentamientos situado en "una zona absolutamente indetectable y prácticamente inaccesible" frente a la playa del Trampolín. "Nos decían que aquí, en el monte, vienen algunas personas que procuran estar escondidas porque tienen problemas, incluso en prisión con Marruecos".

Las impactantes imágenes de los asentamientos de los migrantes en la montaña

Tal y como ha contado Xavi, un migrante que vive en uno de estos asentamientos, en la montaña viven "desde 80 personas para arriba". "Nosotros aquí descansamos por la noche, hablamos, disfrutamos la comida...", ha contado otro de los inmigrantes, que ha asegurado que vive en la carpa con amigos de su barrio de Marruecos: "Vivimos aquí como hermanos"

Sobre la razón por la que han acabado viviendo en este asentamiento oculto, uno de los migrantes ha explicado que se trasladaron en busca de tranquilidad y seguridad por los robos que aseguran que se producen con frecuencia en la playa: "Queremos dormir tranquilos. No queremos ruido de la policía, no queremos robos".

Además, los migrantes han enseñado al reportero de nuestro programa los detalles de las carpas en las que duermen, un espacio en el que habitan unas diez personas y donde se pueden observar cartones, ropa tendida, palos que usan para moverse y regletas para cargar sus móviles".