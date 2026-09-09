Empresarias de Ceuta, tras un mes sin ingresos: “Nos estamos arruinando”

Invitan a los turistas a regresar a la ciudad cuándo se solucione la crisis migratoria: "Es la perla del Mediterráneo"

Nacho Abad desmiente los rumores sobre su vinculación con Marruecos: "Lo digo por quienes se dedican a desinformar"

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Javier Jiménez, reportero de ‘En boca de todos’, ha dado voz a empresarias ceutíes de los principales sectores: construcción, turismo, servicios… Para conocer la verdadera situación financiera que están atravesando tras la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta el pasado 30 de julio.

Tras 42 días con la ciudad llena de inmigrantes irregulares, las empresarias ceutíes ya no pueden más y han querido denunciar públicamente la dramática situación que están viviendo al ver paralizados sus negocios. Cecilia se dedica al sector turístico y asegura que durante el mes de agosto su facturación ha sido de cero euros y prevén que la situación se mantenga, pero ellos siguen teniendo que pagar autónomos y mantener a los trabajadores.

Ante una situación que consideran límite piden que se les proporcionen: “Subvenciones, ayudas, es Ceuta y el turismo es su mayor fuente de ingresos”. Cecilia ha querido mostrar al mundo las maravillas de una ciudad llena de encanto: “La Perla del Mediterráneo y hemos tenido numerosas civilizaciones… Es la gran desconocida, es más que la valla y el Príncipe”

Mara, del ámbito de la construcción, asegura que ellos siguen cotizando y que no pueden cerrar la empresa ni despedir a los trabajadores. Necesitan que se tomen medidas porque tienen sus negocios parados.

Al conocer la realidad de los empresarios ceutíes, Nacho Abad ha querido que escucharan las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz sobre la situación de Ceuta: “Es una de las mayores crisis humanitarias conocidas en las últimas décadas, quiero recordarles que han fallecido 141 personas, que son seres humanos… Vivimos en una época en la que inmigración no es el futuro, es parte de nuestra realidad…”.

Marina, vecina de Ceuta indignada: “Quiero volver sola y borracha a mi casa y no puedo”

Tras escuchar al ministro del Interior hablar de “Inseguridad subjetiva” en Ceuta, Marina, una vecina y madre de la ciudad, ha argumentado con mucha intensidad cuál es su versión “subjetiva” de la situación que están viviendo y los motivos que los llevan a tener ese miedo, que en su opinión de “subjetivo” no tiene nada.

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