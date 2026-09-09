Código 10 Madrid, 09 SEP 2026 - 03:31h.

El presentador ha aprovechado para desmentir unos rumores que corren sobre él tras profundizar en los intereses de algunos socialistas en Marruecos

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El equipo de 'Código 10' conecta con Taleb Alisalem, analista político, para profundizar en las propiedades e intereses económicos que tienen los socialistas en Marruecos.

Desde Felipe González, hasta José Bono son tan solo dos de los numerosos nombres de socialistas que señala el entrevistado en el programa: "La lista es bastante larga".

"Marruecos utiliza dos métodos principales para conseguir que estas personas defiendan sus intereses, no solo en España, también en Europa: una es la compra de voluntades a través de pagar conferencias a muy buenos precios, regalar casas o, incluso, regalar vacaciones en el hotel Le Mirage en Tánger", señala.

El otro método, según informa, "es el espionaje o el chantaje para las personas que no responden al primer método". Es tras su entrevista y una pausa publicitaria cuando Nacho Abad aprovecha para despejar los rumores que corren sobre él y su relación con Marruecos.

Nacho Abad niega rotundamente una relación con Marruecos

A la vuelta de publicidad, el presentador del programa decide aprovechar para hacer un inciso: "Yo he viajado mucho a Marruecos, a mí el país me gusta".

Sin embargo, aclara tajante: "No tengo casa en Marruecos y no he estado nunca alojado en Le Mirage y nunca me han invitado a unas vacaciones. Lo digo por todos estos capull*s que se dedican a desinformar".