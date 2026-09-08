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Enrique Alfonso, presidente de Médicos Unidos por sus Derechos, ha contado en ''Todo es mentira' de primera mano cómo se encuentra el sistema médico ceutí en plena crisis migratoria de la ciudad autónoma, lo que ha provocado la tajante reacción de Risto Mejide.

"Nosotros no vamos a ser los perjudicados, van a ser los pacientes", ha señalado Enrique Alfonso, unas palabras que han hecho que el presentador de 'TEM' cogiese el turno de palabra de manera contundente.

"Estáis en huelga los médicos, están en huelga los profesores, tenemos la peor nota de PISA de la historia, los médicos cobráis 22 euros la hora, que en realidad son once...", ha indicado.

"Sin salud no hay nada"

Posteriormente, se ha hecho una pregunta clara y concisa: "¿Ese estado del bienestar del que alardeamos dónde está?". "Sin salud no hay nada y si seguimos así pagando a los profesores, al final solo podremos formar políticos", ha dicho Risto Mejide.

"La única organización de nuestro país que segurísimo no pasaría una inspección de trabajo es el Estado", ha apuntado Risto Mejide más adelante, unas palabras que no han pasado para nada desapercibidas.

Por último, Risto ha confesado que es hijo de médico y que conoce perfectamente la realidad y el día a día de un profesional sanitario: "Mi padre se deslomaba y llegaba a las tantas de la madrugada por las guardias".