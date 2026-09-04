Ignasi Guardans comenta en 'Todo es mentira' su rifirrafe con Óscar Puente en 'X'

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Un colaborador que se encuentra sentado en la mesa de 'Todo es mentira' ha "entrado en guerra" con Óscar Puente en la red social 'X'. A Luis Fabra se le ocurre que esa persona podría ser el analista político Ignasi Guardans y no, no se equivocaba.

Son los cómicos del programa quienes ayudan a Laila Jiménez a realizar una "lectura dramatizada" de la discusión entre el ministro de Transportes y el colaborador para que se "entienda mejor". Sin embargo, faltaba por interpretar la última respuesta de Guardans, quien la lee él mismo.

Guardans comenta su disputa con Puente en 'X'

Para el analista político, que Óscar Puente haya "cargado a sus espaldas con una cruz pesada" de "ser defensor de todo y disparar a todo", "no es estrategia, ni política, ni militar": "Creo que es un error".

Y es que Ignasi Guardans, asegura, tiene una opinión "correcta" del político: "Como ministro ha hecho un buen trabajo, con errores más aquí o más allá". Sin embargo, no opina lo mismo sobre su papel en redes sociales pues considera que "no casa bien con su papel como ministro": "Tiene todo su derecho a opinar pero me parece incorrecto que un ministro ataque directamente un informe policial de unos funcionarios policiales. No le corresponde a un ministro".

En cuanto a la respuesta que le ha dado Óscar Puente, señala: "Es un síntoma de algo que es muy malo para la política española que es entenderla como un tema de equipos de fútbol y yo no entiendo la política así".

"Efectivamente no apoyo demasiado al actual Partido Popular y, mucho menos, a Vox. De ahí a que tenga que convertirme en una especie de 'hooligan', en que todo lo que diga un ministro del Gobierno está bien y todo lo que diga el PP está mal, pues no. Eso a Puente parece que no le ha gustado", concluye Guardans.