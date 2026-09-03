El intenso debate entre José Muñoz, portavoz socialista en la Comunidad Valenciana, y el portavoz del CEP

Mediaset Infinity tiene disponibles los programas completos de 'Todo es mentira'

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En 'Todo es mentira' conectan con David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, después de que el sindicato fuera convocado en Bruselas por el grupo de trabajo Schengen para abordar la regularización masiva en España.

Tras explicar brevemente el motivo por el que fueron convocados, el entrevistado hace un inciso para reaccionar a los argumentos de José Muñoz para defender al Gobierno: "Estamos hartos de que intenten denigrar nuestro trabajo y de que quieran saber más de Extranjería y Fronteras cuando tenemos la competencia en exclusiva y llevamos décadas trabajando en esa materia, concretamente, los compañeros del CENIF son los que más saben de esta materia. Si alguno de los contertulios, el presidente o algún ministro cree que sabe algo más, yo estoy encantado de que nos lo hagan llegar a los compañeros porque estamos muy cansados".

Además, lanza la pregunta al aire a modo de reflexión: "¿Por qué la Policía y la Guardia Civil son las instituciones mejor valoradas por los españoles año tras año y por qué el Gobierno y otros están más a la cola?". "Quizás porque están hartos de que hagan estas cosas, de que nos quieran dejar a los pies de los caballos, de que nosotros estemos sujetando el Estado de Derecho, intentando proteger Ceuta después de la situación que han generado", se responde a sí mismo.

La respuesta de José Muñoz

"Cuando le escucho hablar, me reafirmo en mis palabras", reacciona el portavoz del PSOE en la Comunidad Valenciana. "Es portavoz de una confederación de policías pero tiene su propia forma de entender el mundo y su propia ideología", añade.

Y es que, según señala el colaborador refiriéndose a las primeras palabras de su intervención, "se ve claramente que este señor no está a favor del proceso de regularización de inmigrantes".

"Sí, Risto. José me ha pillado porque efectivamente tengo una ideología que coincide con la de todos los policías de este país que es hacer cumplir la ley y proteger a los ciudadanos. Esa es nuestra ideología, proteger y servir, ahí me has pillado seguro", responde David Gutiérrez.

El colaborador del programa argumenta que el motivo de su pregunta se debía a que había entendido que había iniciado la entrevista "cuestionando el proceso de regularización de migrantes como uno de los ejemplos de por qué ha ocurrido esta situación": "Eso, evidentemente, para mí tiene una carga ideológica y tiene una carga de posicionamiento".

"Yo también quiero una sociedad segura como tú, pero no solo se consigue seguridad desde los mandos policiales y desde el orden público, no te equivoques tampoco en eso. La seguridad también se consigue cuando, desde nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también hacen que esas personas migrantes, en lugar de encontrarse odio, se encuentren integración y ayuda", añade.

Una declaración que molesta al entrevistado: "Me vas a perdonar. No te conozco pero no te he visto ni a ti, ni a ninguno de tus compañeros políticos, muertos del agua y evitando que la gente se ahogue en la playa. Lo han hecho mis compañeros jugándose la vida. No te voy a consentir que denigres así a mis compañeros porque se juegan la vida y la integridad cada día para proteger los derechos de todos y, a veces, mis compañeros pierden la vida haciéndolo. Nos da igual el color de la piel de cada persona y lo hemos demostrado en esta crisis y en todas las anteriores".