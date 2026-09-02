El equipo de 'Todo es mentira' profundizan en el efecto que producen estas imágenes al verlas

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Risto Mejide confesaba a la audiencia de 'Todo es mentira' que "en la confección del programa de hoy" se ha producido "un debate muy acalorado sobre si emitíamos o no emitíamos unas imágenes que, obviamente, al final os vamos a enseñar".

Sin embargo, antes de mostrarlas, el presentador advierte de dos cosas: "La primera es que no hemos podido comprobar la verosimilitud, sobre todo de las fechas, de esas imágenes", mientras que la segunda es que "son unas imágenes muy duras".

Respecto al motivo por el que finalmente se han decidido emitir, explica: "Hayan ocurrido o no después de este asalto a Ceuta, lo que sí es real es el efecto que producen".

"Os pido que os pongáis en la piel de un marroquí que ha llegado a Ceuta y que está en la calle ahora mismo, que no ha vuelto a Marruecos, y que a través del teléfono móvil del que disponen muchos de los que han pasado a nuestro país reciben las siguientes imágenes", señala el presentador dándole paso a las mismas.

"El efecto que provocan estas imágenes es clarísimo"

Según describe Risto Mejide, en estas imágenes se puede ver a "miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos apalizando directamente a los que vuelven a Marruecos. A los que han estado en Ceuta y vuelven a su país", indica el presentador.

"Estas imágenes que se están difundiendo hasta tal punto que nos han llegado a varios miembros de este programa, independientemente de si corresponden o no al día 3 de agosto, sí puedo afirmar que producen un efecto", comenta. "Esto también es desinformación y esto produce un efecto. Y de esta desinformación no nos ha hablado el Gobierno", concluye Risto Mejide.

Sergio Parra, por su parte, informa de que "estas imágenes empezaron a difundirse entorno al 31 de julio y 1 de agosto. Se empieza a difundir a partir de esa semana bastante más y son en suelo marroquí".

"Hay ligeras dudas de a quiénes cogen, si es de ida o venida, pero sí es cierto que está ocurriendo justo cuando se produce ese asalto masivo", añade insistiendo en que "la primera vez en la que se difunden es el 31 de julio por una agencia de Marruecos".