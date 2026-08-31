Así ha arrancado Risto Mejide la nueva temporada de 'Todo es mentira' desde Ceuta

Los programas completos de 'Todo es mentira': En Mediaset Infinity

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Risto Mejide saluda a la audiencia dándoles las buenas tardes "por decir algo" y arrancando la temporada de 'Todo es mentira', tal y como prometió, desde Ceuta "en una situación que ojalá nunca hubiéramos tenido que narrar jamás", señala.

El programa comienza con el presentador dando el motivo por el que hay que estar en la ciudad autónoma: "No para pasearse, ni para lucir el palmito, ni para hacerse las fotos o videos".

"Aquí hay una situación crítica y lo notas en cuanto pones el pie en la calle y en cuanto empiezas a hablar con la gente y la gente te agradece que hayas venido a contar lo que está pasando aquí", señala.

Y es que en este especial, el programa da voz "a lo que dicen los ceutíes", razón por la cual el presentador ha estado hablando con la población, la Guardia Civil y los políticos de la ciudad para reflejar así su realidad: "Os puedo asegurar que, independientemente de lo que os digan desde instancias administrativas o institucionales, aquí está ocurriendo algo muy preocupante. Vamos a incurrir en cosas que le molestan a la izquierda y la derecha y me da absolutamente igual, a mi lo que me importa es narrar lo que está ocurriendo aquí de verdad".

"Por eso nos hemos tenido que venir aquí. Aquí es importante estar porque solo así entiendes que la situación es muy distinta a como se nos está contando desde otras instancias", añade.

Además, antes de empezar el programa, Risto Mejide señala: "Me siento especialmente orgulloso de que nuestro grupo de comunicación Mediaset se haya volcado en esta jornada. Esto va mucho más allá del estreno, a mi me da igual. Lo que me importa es que mi grupo de comunicación se ha mojado y se ha venido hasta aquí y no hay nadie que haya traído más presentadores a esta localización para narrar de primera mano lo que ha pasado".

La realidad de los ceutíes a través de los protagonistas

Risto Mejide ha ido recorriendo la ciudad para entrevistar a diversos protagonistas de esta crisis migratoria: desde Abdellah Mustafá, presidente de la asociación de vecinos de Ceuta, hasta su propio presidente Juan Jesús Vivas.