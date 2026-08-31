Logo de cuatrocuatro
Logo de Todo es mentiraTodo es mentira

Risto Mejide explica por qué se ha movilizado hasta Ceuta: "Solo así entiendes que esta situación es muy distinta a la que nos están contando"

Risto Mejide explica por qué se ha movilizado hasta Ceuta: "Solo así entiendes que esta situación es muy distinta a la que nos están contando"
Risto Mejide, frente a la playa del Trampolín. 'Todo es mentira'
Compartir

Risto Mejide saluda a la audiencia dándoles las buenas tardes "por decir algo" y arrancando la temporada de 'Todo es mentira', tal y como prometió, desde Ceuta "en una situación que ojalá nunca hubiéramos tenido que narrar jamás", señala.

El programa comienza con el presentador dando el motivo por el que hay que estar en la ciudad autónoma: "No para pasearse, ni para lucir el palmito, ni para hacerse las fotos o videos".

PUEDE INTERESARTE

"Aquí hay una situación crítica y lo notas en cuanto pones el pie en la calle y en cuanto empiezas a hablar con la gente y la gente te agradece que hayas venido a contar lo que está pasando aquí", señala.

Y es que en este especial, el programa da voz "a lo que dicen los ceutíes", razón por la cual el presentador ha estado hablando con la población, la Guardia Civil y los políticos de la ciudad para reflejar así su realidad: "Os puedo asegurar que, independientemente de lo que os digan desde instancias administrativas o institucionales, aquí está ocurriendo algo muy preocupante. Vamos a incurrir en cosas que le molestan a la izquierda y la derecha y me da absolutamente igual, a mi lo que me importa es narrar lo que está ocurriendo aquí de verdad".

PUEDE INTERESARTE

"Por eso nos hemos tenido que venir aquí. Aquí es importante estar porque solo así entiendes que la situación es muy distinta a como se nos está contando desde otras instancias", añade.

Además, antes de empezar el programa, Risto Mejide señala: "Me siento especialmente orgulloso de que nuestro grupo de comunicación Mediaset se haya volcado en esta jornada. Esto va mucho más allá del estreno, a mi me da igual. Lo que me importa es que mi grupo de comunicación se ha mojado y se ha venido hasta aquí y no hay nadie que haya traído más presentadores a esta localización para narrar de primera mano lo que ha pasado".

La realidad de los ceutíes a través de los protagonistas

Risto Mejide ha ido recorriendo la ciudad para entrevistar a diversos protagonistas de esta crisis migratoria: desde Abdellah Mustafá, presidente de la asociación de vecinos de Ceuta, hasta su propio presidente Juan Jesús Vivas.

Abdellah Mustafá expone su tajante rechazo a los discursos ultraderechistas en Ceuta: "A nosotros clases de patriotismo, nadie"
Abdellah Mustafá expone su tajante rechazo a los discursos ultraderechistas en Ceuta: "A nosotros clases de patriotismo, nadie"
El portavoz de AUGC en Ceuta muestra su sorpresa tras la comparecencia de Marlaska en el Congreso: "Llevamos años denunciando que solo contabilizan las entradas consumadas"
El portavoz de AUGC en Ceuta muestra su sorpresa tras la comparecencia de Marlaska en el Congreso: "Llevamos años denunciando que solo contabilizan las entradas consumadas"
Karima Mustafá, directora del campamento de mujeres Sidi Embarek, relata su labor humanitaria en Ceuta: "Les damos la seguridad que no encuentran en las calles"
Karima Mustafá, directora del campamento de mujeres Sidi Embarek, relata su labor humanitaria en Ceuta: "Les damos la seguridad que no encuentran en las calles"
Una vecina ceutí explota y muestra su descontento con los miembros del Gobierno tras un mes de crisis: "Sois unos sinvergüenzas con letras mayúsculas"
Una vecina ceutí explota y muestra su descontento con los miembros del Gobierno tras un mes de crisis: "Sois unos sinvergüenzas con letras mayúsculas"
Melchor León, sobre la inesperada asistencia de la Ejecutiva del PSOE de Ceuta a la manifestación del día 2: "Han estado escondidos y ahora quieren sumarse"
Melchor León, sobre la inesperada asistencia de la Ejecutiva del PSOE de Ceuta a la manifestación del día 2: "Han estado escondidos y ahora quieren sumarse"
Vivas cuestiona que el Gobierno considere a Marruecos un "socio fiable": "Todos queremos llevarnos bien, pero hay que dejar las cosas claras"
Vivas cuestiona que el Gobierno considere a Marruecos un "socio fiable": "Todos queremos llevarnos bien, pero hay que dejar las cosas claras"
Temas