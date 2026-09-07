Alberto Núñez Feijóo ha llamado al presidente de Ceuta Juan José Vivas en vez de Juan Jesús Vivas

Los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

Compartir







Juan Jesús Vivas ha asistido a un desayuno informativo en Madrid donde se ha encontrado arropado por el Partido Popular. Es en este acto cuando Alberto Núñez Feijóo, al elogiar al presidente ceutí, se ha equivocado llamándole Juan José Vivas.

"Ni teniéndolo por escrito... ¡Que le ha llamado Juan José!", comenta Risto Mejide. "Nunca antes el meme 'Las caras Juan, las caras' tuvo tanto sentido", añade Laila Jiménez. Es Jaime de los Santos quien defiende al líder popular en el programa.

La defensa de Jaime de los Santos al líder popular

"Esto nos pasa mucho en política porque Pablo Echenique es Echenique y Vivas es Vivas", reacciona el diputado popular. "Estos lapsus nos pasan a todos. Feijóo es un grande y Vivas otro", añade.

Mientras, Echenique comenta un "agravante": "Todo el acto era sobre Ceuta y sobre Juan Jesús Vivas, es decir, no era una referencia anecdótica. Era el tema del evento". Risto, por su parte, se temía lo peor: "Que en vez de Ceuta dijera Cuenca. En cualquier momento habla de la crisis en Cuenca".

El colaborador se encontraba en el lugar cuando ha sucedido y confiesa: "He pensado lo mismo que vosotros: '¿Pero, jefe?'". Y es que, según señala, el líder popular no lee en estos actos porque "los buenos políticos como Feijóo no lo hacen": "Llevan unas notas para que no se les olvide nada de lo importante y lo más importante es la defensa de Ceuta".