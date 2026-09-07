Sandra Mir 07 SEP 2026 - 15:06h.

Un forense digital que analiza cómo actúa Pegasus, y cómo detectarlo en tu móvil.

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Ceuta ha vuelto a poner en el punto de mira un tema del que se habló mucho hace 5 años. Hablamos de Pegasus: el software espía que roba información de los móviles y que en 2021 atacó los teléfonos de varios miembros del Gobierno. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Se espiaron los teléfonos de Pedro Sánchez, Margarita Robles, Grande-Marlaska y Luis Planas coincidiendo con la hospitalización secreta del líder del Frente Polisario en España , Brahim Galhi.

El CNI reconoce que del teléfono del presidente se han obtenido 2,7 gigabytes: esto equivale a 5 millones de mensajes de texto, 100.000 correos electrónicos, unas 1.200 fotos y unas 40 horas de audio grabado. Manuel Huerta, forense digital de Lazarus, analiza cómo actúa Pegasus, y cómo detectarlo en tu móvil.

"Lo primero que hay que saber es que Pegasus está diseñado precisamente para no poder ser detectado por los usuarios. Es posible que a lo largo del tiempo pueda detectar reinicios de sistema no programados en el móvil, una menor duración de la batería", destaca el experto.

"Al realizar un análisis forense del móvil se debe comprobar los registros de actividad de las propias redes a las que se conecta, la configuración del sistema. Pegasus está construido para que no sepas que estás infectado y además, que en caso de que los consigas averiguar a través de un análisis forente no se pueda saber quién te lo ha infectado", destaca.

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Además, es un sistema que no necesita un satélite encima nuestro. Una de las maneras que tenemos para poder protegernos de Pegasus "son las bolsas de Faraday, que bloquean cualquier comunicación con el dispostivo".

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En los 2,7 gigabytes de información del teléfono del presidente, "los espías pueden haber encontrado ubicaciones, mensajes de voz, fotografías, datos de whatsApp, vídeos y audios en tiempo real. Por eso, si tenemos un teléfono comprometido con Pegasus, lo mejor es tirarlo a la basura. No hay manera de limpiarlo si está infectado".