La ministra de Educación atiende a las cámaras de ‘En boca de todos’ y a las madres ceutíes que no han llevado a sus hijos al colegio

Javier Jiménez, emocionado, sobre el servicio de limpieza: “Están haciendo su trabajo y tienen que soportar insultos y amenazas"

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Implicada e intentado que los niños ceutíes tengan un inicio de curso con la mayor normalidad posibles, Milagros Tolón, ministra de educación, ha viajado hasta la ciudad para garantizar la seguridad de los menores y atender a todos los implicados. Además, la ministra ha hablado en directo con Fabiola Etayo y varias madres asustadas que no han llevado a sus hijos al colegio.

“La seguridad está garantizada, no ver oficiales de uniforme no significa que no haya”, ha asegurado la ministra Tolón ante la situación de miedo que viven decenas de padres de Ceuta que no se han atrevido a llevar a sus hijos al colegio. Ha explicado que en el centro escolar en el que se encontraban: “La media está entorno al 65% de asistencia” y que: “He visto un buen ambiente, ambiente de tranquilidad, de preocupación, también, estamos en una situación complicada… Que los niños empiecen su rutina, vean a sus amigos… La seguridad da tranquilidad”.

Asegura que está hablando y escuchando a todas las partes implicadas para intentar llegar a acuerdos y soluciones ante la situación que atraviesa la ciudad: “Ayer estuve toda la tarde con las dos AMPAs… Comprendo la ansiedad de los madres y los padres, que es comprensible, pero que vean que estamos trabajando para que sus hijos estén seguros en las aulas. Poco a poco las madres con ansiedad verán que los colegios son lugares seguros para los niños”.

Respecto a la posibilidad de sancionar a los padres y madres que decidan no llevar a sus hijos al colegio, la ministra Milagros Tolón ha dejado claro que eso no se iba a producir: “Por supuesto que no, por favor, estamos en un momento difícil, tienen su derecho a tener miedo y poco a poco ese miedo se irá quitando…”.

La ministra de Educación consuela a las madres ceutíes: “Me ha abrazado y asegura que los niños están seguros”

Fabiola Etayo ha pedido al gabinete de prensa de la ministra que atendiera a las madres que estaban manifestándose en la puerta del colegio pidiendo más medidas de seguridad. Una petición que ha realizado inmediatamente, invitando a las madres a entrar en el centro para poder hablar con Milagros Tolón.

Minutos más tarde, Estefanía, una de las madres que han podido hablar con la ministra de Educación, Milagros Tolón, nos ha explicado, todavía con lágrimas en los ojos, que la ministra ha sido muy amable y cercana con ella, pero que de momento no hay soluciones palpables: “Agradezco que nos haya atendido, ha sido muy cercana… No he parado de llorar, me ha abrazo, me ha intentado calmar, pero estamos tan destrozados, pero ya no sé si lo que nos ha dicho es verdad”.

Aseguran que la ministra ha insistido en que las aulas son ahora mismo el lugar mas seguro para los niños y que los centros están totalmente protegidos, pero las madres siguen dudando de sus palabras porque ellos no ven esa seguridad. También han explicado que les ha asegurado que es imposible que se produzca una nueva invasión y que las ha invitado a la posibilidad de que dentro de unas semanas esté todo solucionado y se puedan ver para tomarse algo: “Nos ha pedido los teléfonos para estar en contacto con nosotras, nos van a llamar el jueves”.

Los padres ceutís se niegan a llevar a sus hijos al colegio: “No han cumplido las promesas”

Indignados, asustados y con sensación de abandono, así se han mostrado los padres ceutíes que se han negado a llevar a sus hijos al inicio del nuevo curso escolar. Aseguran que les había prometido: “Limpieza y seguridad” y no han cumplido ninguna de la dos.

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