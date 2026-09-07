Bárbara Royo, indignada tras regresar de Ceuta: “He visto colas de marroquíes para sacar dinero”

La letrada explica cómo le escupieron en la cara por intentar grabar la realidad de la ciudad de Ceuta

Jorge, vecino de la Playa del Trampolín (Ceuta), sobre los inmigrantes irregulares: “No pasan hambre”

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Impresionada y denunciando el caos en el que considera que está sumida la ciudad de Ceuta un mes después de la llegada masiva de inmigrantes irregulares a la ciudad, Bárbara Royo ha descrito lo que ha visto y vivido allí. Denuncia la existencia de un ONG pagada por el Gobierno que tiene acogidos a más de 3.000 inmigrantes de origen subsaharianos.

La letrada y colaboradora de ‘En boca de todos’ ha denunciado en el programa la situación que vive la ciudad de Ceuta más de un mes después de la “invasión” que sufrió el pasado 30 de julio. Además de explicar que resultó agredida por querer mostrar la situación que están viviendo los miles de inmigrantes marroquíes que siguen asentados en las playas y calles de la ciudad.

Respecto a la realidad que viven, ha mantenido que las ONGs les dan de comer a diario y que ellos en lugar de comer, la venden. Ha explicado su sensación ante una especie de mercadillo que han montado en la playa del Trampolín sin ningún tipo de control. Un negocio en el que asegura que hay ropa de marca: “Compran y revenden por otro lado. La comida que les están dando, la venden y la que no les dan, lo roban. Hay robos en tiendas de deporte y en los supermercados”.

Asegura que ha visto colas muy largas de inmigrantes irregulares en cajeros automáticos para sacar dinero: “He visto colas de marroquíes para sacar dinero”. Respecto al trabajo de las ONGs que están trabajando en la ciudad, ha explicado cómo los vecinos del Príncipe crearon un refugio para las niñas y mujeres, alabando su labor. Pero también ha querido dar visibilidad a un centro de subsaharianos que según su versión está siendo escondido.

Bárbara Arroyo asegura que hay un ONG subvencionada por el Gobierno que mantiene alojados y escondidos a unos 3.000 o 4.000 inmigrantes subsaharianos en un centro. Un lugar de acceso restringido en el que la letrada ha podido entrar y en el que asegura haber visto como les entregaban teléfonos móviles y les estaban enseñando a hablar español: “Una ONG financiada por el Gobierno, sabemos cuál es el plan, hay que enseñarles a hablar español porque se van a quedar aquí”.

Carlos Segarra ha confirmado que al parecer las personas que están gestionando estos mercadillos son inmigrantes que ya estaban en Ceuta y que están aprovechándose de sus compatriotas. Además, ha informado de la creación de un centro para la aceleración de la tramitación de los expedientes de los inmigrantes para su devolución.

El Gobierno prepara un centro con 24 puestos para agilizar la devolución de los inmigrantes asentados en Ceuta

Carlos Segarra ha confirmado que se está terminando de construir un centro para acelerar la tramitación de las devoluciones. Centro que contará con 24 puestos de gestión y en el que se podrá retener a los inmigrantes durante las 72 horas previas a su devolución.

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Con lágrimas en los ojos y llenas de impotencia, las madres ceutíes se han negado a llevar a sus hijos al colegio por el miedo que sienten ante la situación de crisis que vive la ciudad.

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