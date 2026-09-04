Impactantes imágenes de inmigrantes marroquíes capturando un bebé delfín para comérselo

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Jorge, un vecino de Ceuta, que vive justo enfrente a la playa del Trampolín en la que están viviendo de manera infrahumana cientos de inmigrantes que llegaron a España de forma irregular el pasado 30 de julio, ha explicado en directo cuál es la situación de estos y asegura que viven en unas condiciones dramáticas, pero: “No pasan hambre”.

Tras ver las brutales imágenes de algunos inmigrantes sacando a un bebé delfín del agua y escuchar testimonios que aseguran que han visto a los inmigrantes asentados en Ceuta cazan hasta gaviotas, ‘En boca de todos’ ha querido conocer la realidad de estos y ha escuchado a los vecinos que día a día viven la situación.

Jorge, uno de estos vecinos, ha explicado que los inmigrantes asentados en la playa del Trampolín viven en condiciones dramáticas e insalubres, pero que no pasan hambre porque diferentes ONGs les dan de comer dos veces al día.

Pablo Fernández, secretario general de Podemos, ha condenado la actitud del inmigrante, pero ha entendido que podían hacerlo por necesidad. Además, ha insistido en que la Unión Europea no está haciendo nada ante esta situación y que el Gobierno debería romper todo tipo de relación con Marruecos.

Jorge ha querido dejar claro que no esperan nada del Gobierno: “No funciona, está corrompido… Los parlamentarios se pusieron todos muy serios, pero luego no hacen nada, son mercenarios… Europa, un gran número está a sueldo de Marruecos y votan leyes antinatura… La corrupción está en todas partes, en el Parlamento Europeo y no te digo nada de los españoles”.

José María Fernández, ante la realidad de los inmigrantes en Ceuta: “No puedo entender cómo puede estar pasando esto en España”

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El reportero de ‘En boca de todos’ ha mostrado la realidad que viven todavía centeneras de marroquíes viven: “Me avergüenzo de que esto esté pasando en mi país, se te cae el alma a los pies, no puedo entender cómo puede estar pasando esto en España. Además, ha mostrado testimonios de inmigrantes irregulares: “Los policías nos decían en Castillejos (Marruecos): ‘La frontera está abierta, entra, entra”.