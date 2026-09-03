Bárbara Royo relata impresionada la realidad de Ceuta: “Esto es un vertedero, no doy crédito”

La colaboradora de ‘En boca de todos’ relata una situación desesperada en la ciudad de Ceuta

Los ceutís protestan contra la creación de asiento marroquí frente a una guardería

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“Huele a pis, está lleno de basura, no doy crédito…”, así ha comenzado Bárbara Royo, colaboradora de ‘En boca de todos’ ha explicar cómo es la realidad que un mes después de la invasión marroquí sigue viviendo la ciudad de Ceuta. Una situación que insiste en que no se ve en televisión y que es mucho peor a lo que podemos imaginar desde otros lugares de España.

Nacho Abad ha querido saber cómo era la situación de la ciudad de Ceuta y de sí los medios estaban mostrando la realidad, pero parece que la cosa: “Es peor, una cosa es lo que vemos en la televisión y otra lo que ves aquí, en la tele no se huele, no se ve la basura, la desprotección… Hay militares en las puertas de los supermercados, es impactante”.

Nacho Abad ha querido saber cómo era el olor que describía: “¿Huele a caca fuerte?” y se ha encontrado con un: “Sí, huele a caca, están en la calle y tienen que hacer sus necesidades… Hay portales llenos de basura, de excrementos, los vecinos tienen que bajar por esas escaleras llenas de mierda”. Una situación muy criticada en plato también por Sonia Ferrer quién no entiende que todavía no tengan ni wáteres portátiles.

La letrada describe una situación insostenible y miedo por parte de los caballas: “Lo único que he visto son marroquís por las calles, no me lo imaginaba así, hay que estar aquí para saber cuál es la situación en Ceuta… “.

Respecto a la visita de Elma Saiz asegura que: “La ministra ha venido a esta manifestación tres minutos, pretende poner este centro frente a esta guardería que pretende abrir a finales de septiembre… Van a poner un asentamiento marroquí a veinte metros de una guardería”.

Ante el relato de su esposa, Nacho Abad le ha pedido prudencia: “Ve con cuidado, esto ya es una conversación de matrimonio. No quiero ningún problema ni ninguna chorrada que luego tu madre me mata…”.

Los ceutís protestan contra la creación de asiento marroquí frente a una guardería

Los vecinos de Ceuta siguen desesperados y en esta ocasión han salido a la calle para evitar que las máquinas comiencen la construcción de centros para acoger a los inmigrantes que llegaron a la ciudad de forma ilegal el pasado 30 de julio justo frente a un centro de educación infantil.

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