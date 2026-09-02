'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende': miles de personas se manifiestan en defensa de la ciudad

Miles de personas se han manifestado esta tarde por las calles de Ceuta y por las ciudades de España en favor de la ciudad asaltada.

Las claves de los informes policiales: vídeos y fotos que apuntan a Marruecos

Compartir







Miles de personas se han manifestado esta tarde por las calles de Ceuta y por las ciudades de España, coincidiendo con el día de la ciudad autónoma, en una movilización convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como muestra de apoyo ante la situación que atraviesa desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes.

La manifestación, bajo el lema 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende', ha comenzado en el Patio de Armas de las Murallas Reales y recorrerá las calles del centro de la ciudad hasta llegar a las puertas del Palacio Autonómico, donde está prevista la lectura de un manifiesto.

PUEDE INTERESARTE Los informes policiales desmienten al Gobierno: no fueron las mafias y sí Marruecos

Los participantes, entre los que se encuentran vecinos de la ciudad y representantes de distintos colectivos, portan numerosas banderas de Ceuta y de España, que han llenado las calles en una jornada en la que la ciudad reclama respaldo ante la situación derivada de la llegada masiva de migrantes.

La convocatoria, la más multitudinaria de su historia reciente, pretende trasladar un mensaje de unidad y defensa de Ceuta, así como reclamar una respuesta ante las circunstancias que atraviesa.

PUEDE INTERESARTE Los documentos oficiales que señalan a Marruecos en la invasión a Ceuta y dejan en evidencia a Marlaska

La movilización se desarrolla en una jornada especialmente significativa para los ceutíes, al coincidir la celebración del Día de Ceuta con una convocatoria de respaldo que se ha extendido a otros puntos del territorio nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La Federación Española Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido al Gobierno una financiación extraordinaria para hacer frente a los costes de la crisis en Ceuta, así como garantizar el control de la frontera y el retorno "efectivo" y con garantías de migrantes, entre otros reclamos.

"Pedimos al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, garantice la seguridad y el control de la frontera. Exigimos el retorno efectivo y con garantías de todos los que entraron ilegalmente en nuestro país: esa es la única forma de recuperar la normalidad", detalla el manifiesto impulsado por la FEMP y leído este miércoles frente a los ayuntamientos que se han sumado a la convocatoria con motivo de las concentraciones convocadas en apoyo a la ciudad autónoma.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

La FEMP también pide una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de la emergencia y garantice que los servicios públicos de los ceutíes "no se vean perjudicados"; junto con más recursos humanos, materiales y administrativos y un mayor apoyo para las empresas, los autónomos y los trabajadores, así como medidas que ayuden a "recuperar la actividad, la confianza y la imagen de Ceuta".

"Reclamamos, igualmente, que el Gobierno haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea. Ceuta es frontera exterior de Europa y necesita una respuesta europea. "Ceuta no está sola, los ceutíes no están solos, España está con Ceuta", reivindican, defendiendo su apoyo "firme" y "sin fisuras" a la ciudad autónoma, como una parte "irrenunciable" de España.

En el manifiesto avisan de que ni "la soberanía española sobre Ceuta" ni "la integridad territorial" se "negocian o cuestionan": "Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España. Y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, lo que está en juego nos afecta a todos".

En este sentido, advierten que, a pesar de la respuesta de Ceuta, ésta "no puede hacerlo sola", instando a dar una respuesta "de Estado" que esté "a la altura" de la situación, junto con el "compromiso" de todas las administraciones y de la Unión Europea. "La permanencia de miles de personas está sometiendo a una tensión extraordinaria a los servicios públicos, a los recursos disponibles y a la vida cotidiana de la ciudad", lamentan.

"Ceuta somos todos"

Asimismo, han trasladado su "reconocimiento" a la sociedad ceutí por "la serenidad, responsabilidad y solidaridad demostradas ante una situación extraordinaria"; además de su "gratitud" a "todos los profesionales y servidores públicos que están sosteniendo esta emergencia y trabajando para garantizar la seguridad, los servicios esenciales y la convivencia".

Con todo, precisan que rechazan "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento" puesto que "el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa necesariamente por defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras".

"Cuando una parte de España sufre, toda España responde. Cuando una frontera de España está en riesgo, toda España debe estar detrás. Cuando se cuestiona a Ceuta, se cuestiona a España. Porque proteger Ceuta es proteger España. Porque defender Ceuta es defender nuestra seguridad y nuestra convivencia. Porque la frontera de Ceuta es la frontera de todos. Y porque hay cosas que nos unen por encima de cualquier diferencia. Ceuta somos todos", concluye el manifiesto.