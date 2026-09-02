La Policía Nacional ha remitido a la Audiencia Nacional al menos tres notas informativas que, desde el 28 de julio, alertaban sobre el riesgo de una avalancha.

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La Policía Nacional ha remitido a la Audiencia Nacional al menos tres notas informativas que, desde el 28 de julio, alertaban sobre el riesgo de una avalancha. Señalan también la participación activa de los gendarmes marroquíes. El objetivo era colapsar la frontera y eliminar la capacidad de respuesta de España. El Gobierno pide prudencia y el PP, dimisiones. El ministro Marlaska ha pedido explicaciones porque dice que desconocía esos informes. Y, todo, en una jornada en la que Ceuta celebra su día.

Lo primero... vamos con esos documentos policiales... tres informaciones que ya están en manos de la jueza María Tardón.

El primer informe data del 28 de julio, dos días antes de la avalancha. Adelantado por Código 10 es una nota policial que analiza "el riesgo actual de que se produzca un salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta durante los últimos días del mes de julio".

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El segundo documento, de un día después habla de una "probabilidad media - baja de entradas a nado o de forma coordinada, pero un riesgo extremo".

Y el tercero lo desvela El Español. Es un informe policial hecho después de entrada masiva de los migrantes. Este informe se elaboró viendo las imágenes del día del asalto y llega a una conclusión: Que agentes de Marruecos planificaron el salto a Ceuta. Los tres informes ya están en manos de la jueza María Tardón.

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Cronología de un asalto

En los dias 28 y 29 de julio inmigrantes venidos de Marruecos cruzan a nado hasta Ceuta. Llegan, todavía, a cuenta gotas. Simultaneamente, la unidad de inteligencia de extranjería de la policiía nacional envía varios documentos al ministerio del interior. Uno de ellos, desvelado por Codigo 10, en el que a fecha de 28 de julio se advierte del riesgo de un salto masivo en la valla de Ceuta. Y este otro, una nota inforrmativa, que advierte de la posibilidad de una entrada a nado sumado a un salto a la valla de forma coordinada. La probabilidad apuntan es media-baja y supone un riesgo extremo. Los dos informes, del CENIF, apuntan al 30 de julio y asi ocurrió.

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Esa misma unidad ha remitido a la Audiencia Nacional un nuevo informe hecho a posteriori, y desvelado por El Español, en el que aseguran que la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto al migratorio. Se basan en imágenes que muestran a gendarmes marroquies guiando y coordinando la llegada de camiones a la frontera llevados desde puntos que estan a cientos de kilometros de distancia o la policia marroquí impasible en su lado de la valla.

Ese informe también hace referencia a agentes de paisano guiando a las multitudes, en estas imágenes se ve a hombres de negro divisar el horizonte, impasibles ante lo que ocurre en Castillejos. Según ese documento, enviado a la juez Maria Tardón, fue un proceso planificado para colapsar el sistema de control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de España. Y lo vinculan con la reivindicación territorial de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

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Estos documentos dejan en evidencia al ministro del Interior, que ha enviado de madrugada una carta al Director General de la Policia. Grande-Marlaska pide explicaciones y le exige que aclare si el informe es cierto. En esa carta el ministro recalca que necesita “saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial” para que él "como ministro del Interior, pueda ejercer su responsabilidad y el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria”. Y concluye: “Te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado”.

El propio Marlaska durante su comparecencia el pasado viernes afirmó que nadie vio venir el asalto masivo en Ceuta: "Que no digan que lo del 30 alguien lo decía o lo veía. PORQUE NO ES CIERTO. Si alguien lo hubiera visto, y hay que ser claros, no por entrar en debate con nadie, si se supiera con lo que vimos el 2021, ¿me quieren decir que no lo hubieramos elevado?".

El informe policial sobre la responsabilidad de la avalancha ha vuelto a descolocar al Gobierno. Para empezar niega que lo haya ocultado de la mano de Bolaños, aunque siempre hayan negado la existencia de informes que implicaran a Marruecos en el asalto. Admite que lo está analizando al detalle, en profundidad y se aferra a la prudencia.

A partir de ahí no ha respuestas. No se aclara si se pedirán explicaciones a Rabat o se depurarán responsabilidades en la Policía. Los ministros repiten lo mismo. Sumar dice que si esos informes se confirman avalarían sus tesis sobre Marruecos, pero sin elevar más el tono. El Partido Popular sí se ha lanzado a pedir dimisiones con un Miguel Tellado que ha dicho que Marlaska debe dimitir "por sinverguenza, incompetente y mentiroso". Hasta Page ha señalado que si se confirma, tiene que tener evidentes consecuencias en todos los órdenes. Se pregunta si hasta ahora nadie había pedido un informe sobre lo que pasó. La realidad es que el Gobierno ha perdido de nuevo el relato y vuelve a estar contra las cuerdas.