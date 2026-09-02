Los informes policiales desmienten al Gobierno: no fueron las mafias y sí Marruecos

Daniel Montero 02 SEP 2026 - 14:49h.

El informe remitido a la jueza Tardón deja claro que no hay pruebas de que hubiera organizaciones mafiosas que instigaran el salto

El informe sí que deja claro que detrás del asalto a Ceuta hubo coordinación elementos marroquíes.

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El informe es un análisis de poco más de 60 paginas tanto de los días previos al asalto a la frontera de Ceuta como de las comunicaciones y las imágenes que se produjeron después. Se analizan las comunicaciones y las alertas generadas por la Policía Nacional y los vídeos y el material de fuentes abiertas que se genera en el momento del salto y los días posteriores. Y llega a dos conclusiones principales: que no hay pruebas de que hubiera organizaciones mafiosas que instigaran el salto, mafias de la inmigración, y sí de que había detrás de la coordinación elementos marroquíes.

¿Por qué hacen los agentes esa puntualización en el informe?

Porque uno de los delitos por los que se presentó la denuncia que investiga la jueza Tardón es el favorecimiento de la inmigración ilegal por parte de alguna mafia. Y otro es la omisión del deber de perseguir delitos o los delitos contra la integridad de España. Lo que hace la policía es decir que no tiene elementos sobre ese primer delito y que sí que tiene pruebas de que la responsabilidad recaería sobre funcionarios marroquíes. Agentes de paisano que estaban coordinando la entrada y daban órdenes para que los agentes de fronteras marroquíes actuasen de forma pasiva.

Marlaska asegura que no tenía conocimiento de los datos y el director de la Policía ha reunido hoy a los mandos de Extranjería.

Ese informe lo elaboran los agentes como policía judicial. Y esa información es secreta. Ya pasó algo parecido con el cese de Diego Pérez de los Cobos como responsable de Madrid. Y la Justicia le dio la razón. Otra cuestión distinta es si Marlasca alguna vez preguntó, fuera de ese entorno judicial, sobre datos de este tipo. Pero de eso no tenemos constancia.