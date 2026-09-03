Los ceutís protestan contra la creación de asiento marroquí frente a una guardería

Decenas de vecinos intentan evitar que las máquinas comiencen la construcción de varias estructuras para acoger a los inmigrantes llegados a Ceuta de forma irregular

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Los vecinos de Ceuta siguen desesperados y en esta ocasión han salido a la calle para evitar que las máquinas comiencen la construcción de centros para acoger a los inmigrantes que llegaron a la ciudad de forma ilegal el pasado 30 de julio justo frente a un centro de educación infantil.

En directo desde la ciudad de Ceuta, Fabiola Etayo ha dado voz a los vecinos ceutís que se han concentrado frente a un centro de educación infantil de 0 a 3 años con el único fin de evitar la construcción de estructura de refugio para los todavía miles de inmigrantes que siguen viviendo en las calles de la ciudad.

Gritos, banderas españolas y silbatos son las armas de decenas de vecinos concentrados con el objetivo de impedir que la ubicación de los refugios para inmigrantes sea justo delante de un centro infantil, ante el miedo de las posibles situaciones que puedan vivir los menores.

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A pocos metros de allí, Fabiola Etayo ha preguntado en directo a Elma Saiz, la portavoz del gobierno, durante su presencia en la ciudad de Ceuta, pero la socialista ha hecho oídos sordos a sus preguntas mientras que las personas que estaban a su lado pedían respeto porque estaban trabajando, algo que la reportera también intentaba hacer.

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Fabiola Etayo ha explicado en directo en ‘En boca de todos’ cómo un grupo de inmigrantes le ha increpado durante su entrevista a varios vecinos ceutís indignados por la situación insostenible que viven tras la invasión del 30 de julio.