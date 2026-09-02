El alcalde de Madrid se pronuncia tras conocerse los informes que alertaban de la entrada masiva en Ceuta: "Por supuesto que les llegó"

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‘En boca de todos’ consigue hablar en directo con José Luis Martínez-Almeida en el Día de Ceuta. Contundente, el alcalde de Madrid exige explicaciones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su gestión en la crisis migratoria y carga duramente contra él por "engañar a todos los ceutíes": "El informe les llegó".

Tal y como desveló anoche, en exclusiva, Nacho Abad en 'Código 10', varios informes alertaron al Gobierno de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Es más, el programa mostró dos ejemplos de estos documentos que desvelaban detalles inequívocos sobre el riesgo de un salto masivo o cruce a nado en la frontera. Una información que contradice a Sánchez y algunos de los ministros, como Marlaska, quienes negaron tener conocimiento previo.

Almeida, carga contra Sánchez: "Su prioridad es no enfadar a Marruecos"

Sobre estos informes ha hablado Almeida en directo, mostrándose completamente en contra del presidente del Gobierno y apunta a cuál podría ser el motivo detrás de su "inacción" ante la crisis migratoria: "Algún día nos enteraremos qué sabe Marruecos de Pedro Sánchez. ¿Alguien cree que 80.000 personas marroquíes van hacia la frontera española y no se entra nadie? Por su puesto que el informe de la Policía Nacional les llegó".

"No hicieron nada porque la prioridad de Sánchez no son los españoles, sino no enfadar a Marruecos. ¿Por que no les quiere enfadar? Porque algo tendrán", ha insinuado Almeida, quien, además, le ha dedicado también unas palabras al Delegado del Gobierno sobre la concentración que tendrá lugar esta tarde a las 20:00h en Madrid por Ceuta:

"Espero que no haga como en la Vuelta Ciclista a España, que no sabotee y ponga todos los medios para que se desarrolle con total normalidad. Espero que no permita que se reviente la manifestación", ha afirmado el alcalde de Madrid antes de añadir que el acto contará "un dispositivo de seguridad de la Policía Nacional".