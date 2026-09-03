Horizonte 03 SEP 2026 - 23:58h.

Un reportero del programa se pasea por las calles de Ceuta para mostrar la "nueva realidad" que se vive en la ciudad por la crisis migratoria

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En tiempo real, 'Horizonte' muestra la realidad en las calles de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes el pasado 31 de julio. Desde el coche y en directo, dos reporteros del programa, en distintos puntos de la ciudad, enseñan "la nueva normalidad" de los ceutíes. Unas imágenes que han impactado a los colaboradores, quienes reaccionaban con contundencia.

Iker Jiménez ha conectado en directo con los dos reporteros, que se encontraban a 400 metros del centro: "No sé qué van a captar, pero lo intuyo porque lo he visto estos días", anunciaba el presentador, antes de dar paso a las imágenes en directo en las que podían verse a varios grupos de migrantes asentados en colchonetas alrededor de las calles.

Los colaboradores reaccionan a la "nueva normalidad" en Ceuta

"No hace falta poner ni palabras", ha dicho Iker, quien con ironía ha añadido: "Podríamos decir que esto es la crisis resulta o la nueva normalidad". Impactados, varios de los colaboradores han asegurado que esta imagen, la del descontrol, era "lo que buscaba Marruecos": "Esto ya no es España".

Por su parte, Ketty Garat ha señalado: "Claro que esto es España, pero vejada por el país vecino que no se está comportando ni como un aliado ni como un socio. Esto lo ha permitido Pedro Sánchez y es una auténtica vergüenza". Ha sido entonces cuando el doctor Cabrera ha apuntado: "El 44% de los ciudadanos ceutíes son musulmanes, que quede claro".

El general Dávila, completamente asombrado, ha señalado: "Hemos vendido los puertos de España a Marruecos, nadie habla de eso. No nos ha invadido Marruecos, la hemos entregado. No la hemos defendido". Mientras, Miquel Giménez ha mostrado su indignación, ya que asegura que los ceutíes "no pueden ni sacar a su perro a pasear": "Es increíble".