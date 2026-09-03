Horizonte Madrid, 03 SEP 2026 - 23:20h.

Tras dar su opinión sobre lo que cree que sucederá con Ceuta y Melilla, Ketty Garat salta rebatiendo los argumentos del general Dávila

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Comentando la crisis migratoria de Ceuta, el general Dávila es claro con su opinión: "Ellos no van a soltar la presa, lo van a conseguir tarde o temprano". Se refiere al deseo de Marruecos de ocupar las ciudades autónomas.

"Lo que ocurre es que hay una gran diferencia: Nosotros jugamos con el tiempo y ellos juegan a favor del tiempo", señala el colaborador de 'Horizonte'. Momento en el que Ketty Garat salta tajante: "No estoy de acuerdo mi general en absoluto. Me parece una posición... Me sorprende por su parte siendo usted precisamente militar".

¿Por qué está en desacuerdo con el general Dávila?

La periodista no cree "que tengamos que partir de la premisa de que Ceuta y Melilla sea una cuestión de tiempo de que acabe en manos de Marruecos": "Si hubiera, y si hay dignidad por parte del pueblo español, se defenderán esas plazas que jamás han sido colonias, que han sido y son territorio español y que debemos seguir luchando para que lo sean".

"A partir de la posición derrotista de que en algún momento en la historia Marruecos acabará consiguiendo sus posiciones es tirar la toalla y yo no la voy a tirar", añade.

Y, aunque el general Dávila asegura que ya la han tirado en el Congreso, Ketty Garat puntualiza: "La ha tirado el presidente del Gobierno que no representa a España como se ha visto en las manifestaciones".