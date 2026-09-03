Horizonte Madrid, 03 SEP 2026 - 22:44h.

El presentador reflexiona sobre la situación en Ceuta y revela las escenas que vio con sus propios ojos

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Iker Jiménez vuelve al plató de 'Horizonte' y expone unas imágenes aéreas de Ceuta para lanzar "una pregunta que todos en sus casas tienen": "¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Esto hasta cuándo?".

"No es que vaya desapareciendo la gran tortuga o gran reptil de tiendas de campaña, de mercadillos, de instalaciones de lo más diverso: desde la primitivas empalizadas, hasta otras que tienen ya su caucho... ¿Cómo es posible esto en España? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Esto ha ocurrido en la historia de algún país de esta manera?", reflexiona el presentador.

Y es que Iker Jiménez estuvo en el lugar que muestran las imágenes cuando cayó la noche. "Ahora a lo mejor me lo pensaba pero tenía que informar de lo que ocurría", comenta.

"Estaban muy, no agresivos, expectantes. Mi impresión es que había una gran coordinación y, me imaginé en ese momento, si tú tienes de verdad una crisis migratoria con hambre, deseos de sobrevivir, 5.000 tíos acaban en la guerra entre ellos por comer lo del otro", confiesa.

Sin embargo, "había una extraña calma" o "una especie de 'Aquí estamos'", señala el presentador antes de confesar algo que vio con sus propios ojos y que todavía no ha revelado.

La experiencia de Iker Jiménez en Ceuta

Mientras habla de su experiencia en Ceuta, Iker Jiménez le indica a Carmen Porter: "Te voy a contar una cosa que nadie sabe". Y es que, en una de las pintadas del colegio Rosalía de Castro donde estuvo el presentador entrevistando a su directora, ponía: "Somos de Marruecos y sabemos por qué estamos aquí".

"Están dejando sus señales", afirma Iker. Pero esto no es todo dado que, cuando fue a la montaña, un vecino que residía en una de las mejores zonas de la ciudad le indicó: "Daba la sensación de que estaban ahí otra vez". Tras pedirle grabar, el presentador confiesa: "Me dio pudor".

Más tarde, acudió a "las toperas": "Son los marroquíes que están viviendo en auténticos agujeros dentro de la montaña porque pueden ser gente perseguida, gente que tiene deudas con la justicia". Algo que muestran más tarde en el propio programa:

"La delegación de Gobierno es una plaza. Un político va, dice 'no sé qué', se mete en la plaza y se vuelve. ¿Usted qué ha visto de Ceuta? Yo he visto 'The Walking Dead', he visto cientos y cientos de personas vagando en la noche. He visto cientos de personas durmiendo, peleándose... Cientos de niñas, y lo he grabado, debajo de las estructuras de algunos bloques. No hay normal nada", reflexiona el presentador.

"Un meollito del centro que se parece a cualquier centro de España y los políticos de turno van a ese sitio, les hablan a ustedes y les dicen que comprenden lo que pasa en Ceuta. No, amigo. Ceuta es las niñas de 13 años escondiéndose en las sombras y ordenadas por ciertos jóvenes cortados y las mujeres que dicen que hay gritos en el cementerio y tienen sarna en las piernas. Eso no se sabe en la delegación de Gobierno, en la sala de prensa, seas del color que seas. Hay que irse a Ceuta al monte y a los barrios para saber lo que pasa", concluye.