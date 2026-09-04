Un vecino de Ceuta asegura haber vivido la lluvia de cócteles molotov en primera persona: “Me cayó detrás”

Jorge, vecino de la Playa del Trampolín (Ceuta), sobre los inmigrantes irregulares: “No pasan hambre”

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Agua fuerte y papel de aluminio, son los dos elementos que supuestamente una ONG está repartiendo entre los inmigrantes asentados de forma irregular en Ceuta, a los que les enseñan a fabricar cócteles molotov para protegerse de las posibles agresiones de los vecinos ceutíes. Una información, que Erik, el representante de la ONG señalada ha negado de forma rotunda.

O.K. Diario asegura según el testimonio de algunos vecinos y publicaciones en redes sociales miembros de una ONG están enseñando a los inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio ha fabricar cócteles molotov y les proporcionan el material para ello. Además, aseguran que ya los han llegado a utilizar y que cuentan con un piso franco en el que están alojando a los inmigrantes llegados de Marruecos.

Una información que ‘En boca de todos’ ha querido contrastar dando voz a Erik, el portavoz de la ONG señalada por el medio. “Estamos desbordados, sorprendidos y nos cuesta entender cómo un rumor se puede convertir en una noticia que es falsa… No hay ninguna prueba y no la habrá porque eso no se ha producido… Somos una organización muy normal, nos coordinamos con otras ONGs y estamos aquí para ayudar…”, ha asegurado muy sorprendido el miembro de la ONG No Name Kitchen (NNK).

Javier, un vecino de Ceuta, ha querido saber si Erik estaba 24 horas con la gente que trabaja en su organización porque él confía plenamente en Juan, el chaval que pilló a los de la ONG dándole gas pimienta a los inmigrantes para que se defendieran y que hizo publica la situación. Además, ha asegurado que una botella de cristal convertida en cóctel molotov le cayó al lado.

Erik le ha explicado que la información difundida era falta, que la empresa de supermercados Mercadona aseguró públicamente que no ha tenido una compra masiva de estos dos productos y el propio Juan ha retirado sus publicaciones en redes sociales. Además, ha insistido en que ellos no tienen nada que ver con esta situación: “No solo no lo hacemos, lo condenamos…”.

Lo mismo que ha hecho con el tema del supuesto reparto de gas pimienta a los migrantes: “Ni dado ni comprado, jamás lo haríamos”. Nacho Abad ha querido saber si habían pedido desde NNK la liberación de varios inmigrantes detenidos por agredir a las fuerzas de seguridad, pero Erik le ha explicado que esos hechos tampoco se habían producido: “No ha existido ninguna agresión a los militares ni ninguna acusación, no tiene nada que ver el gas pimienta… Somos una ONG que estamos intentado ayudar a la gente”.

La ONG y su representante asegura que cuentan con reconocimiento internacional por su labor en otros países y conflictos internacionales.

Jorge, vecino de la Playa del Trampolín (Ceuta), sobre los inmigrantes irregulares: “No pasan hambre”

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