Horizonte 04 SEP 2026 - 02:32h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid, tajante, habla sobre la "sumisión" de Sánchez con Marruecos: "Un día sabremos el por qué"

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Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, se ha pronunciado esta noche en 'Horizonte' sobre la relación de Pedro Sánchez con Marruecos y el papel, a su parecer, está jugando el Gobierno en la crisis migratoria en Ceuta. Entre otras afirmaciones, Gómez está convencido de que el presidente "se ha sometido" por sus propios intereses.

El socialista y analista político ha sido muy contundente a la hora de hablar en el programa sobre la situación de crispación total que se vive en Ceuta por la crisis migratoria, así como sobre el informe policial que salía a la luz hace un par de días, en el que se alertaba sobre la entrada masiva de inmigrantes a nado por la frontera de la ciudad.

Tomás Gómez, sobre Sánchez: "Un día sabremos el por qué de su sumisión con Marruecos"

El exsecretario general del PSOE de Madrid ha puesto el foco en la relación del presidente del Gobierno con Marruecos, cuestionando los motivos que estarían detrás de la posición "sumisa" de Sánchez: "Un día sabremos el por qué de la sumisión. Si lo ha hecho es porque sus intereses exigían el sometimiento del Estado español a los intereses de Marruecos, que ha demostrado al mundo entero que el control fronterizo lo tiene él".

Asimismo, Tomás Gómez ha señalado cuál sería la estrategia actual del presidente del Gobierno para "salir airoso" de esta situación tras "intentar desviar los disparos a quienes no se pueden defender, como son el rey o el CNI": "Ahora, está calentando la sartén e intentando que haya una chispa que cambie la óptica de los ciudadanos del conflicto.

"Quiere salir lo más ileso posible porque sabe que está achicharrado. Esto es lo más grave que le ha ocurrido porque es un tema de control fronterizo, de soberanía nacional y de seguridad del Estado", ha concluido Tomás Gómez.