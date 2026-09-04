Horizonte 04 SEP 2026 - 01:44h.

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'Horizonte' pone el foco en la alarmante situación que viven las menores migrantes en Ceuta. Respecto a este tema, el programa ha mostrado imágenes de los campamentos establecidos por el Gobierno para las mujeres inmigrantes, momento en el que el periodista y colaborador, Caros Cuesta, ha recordado un angustioso episodio que vivió en su visita a la ciudad.

Esta noche el programa de Iker Jiménez, decidido a enseñar, sin filtros ni engaños, la "nueva realidad" que se vive en Ceuta desde la entrada masiva de migrantes el pasado 31 de julio, ha desplazado a dos reporteros para mostrar en directo cómo es la situación en las calles. Unas imágenes que han impactado a los colaboradores, quienes inmediatamente han manifestado su indignación.

Por su parte, Iker Jiménez, que estuvo recientemente en Ceuta, ha hablado sobre los campamentos para mujeres, señalando que estas representan tan solo "el 1% de los migrantes": "El 99% mínimo son hombres jóvenes, muchos en edad militar, que te miran y te sonríen como si estuvieses en su terreno".

Carlos Cuesta recuerda el angustioso episodio que vivió con una menor migrantes

Respecto a los campamentos de mujeres, Carmen Porter ha señalado: "Ya nos dice mucho del país en el que vienen que tienen que separar a las mujeres para que los hombres no los violen. Que las tengan que separar porque las violan, tiene narices". Ha sido entonces cuando Carlos Cuesta ha recordado el duro momento que vivió en primera persona con una menor:

"Al salir del Tarajal, llegamos en un momento que había reparto de comida, a la policía le estaba costando mucho entrar. Hay un momento en el que consigue expulsar a chicos, de entre 14 y 18 años. Ellos eran los primeros que no estaban permitiendo a las niñas coger comida. La policía intentaba mantenerlas acordonadas. Les hacen una especie de paseillo y empiezan a recibir dosis de comida".

Según ha relatado, fue justo después, cuando abandonaban el lugar, cuando tuvo lugar una escena de lo más llamativa: "De pronto sale una niña gritando una palabra que era "violación". Paramos el coche y la policía nos dice que ni se nos ocurra, que como se suba vienen todas detrás. Luego nos explicaron que esta persona tenía pánico a ser violada y busca cualquier salida".

Una experiencia que para el periodista pone en cuestión el relato que se está trasladando sobre la situación de las menores en la playa del Tarajal: "Se nos intenta vender que en el Tarajal están perfectamente protegidas". No obstante, aclara: "Esto no es problema de la policía, ellos hacen lo que pueden"