El reportero de ‘En boca de todos’ no puede contener la emoción ante la terrible situación que están viviendo los servicios de limpieza de Ceuta

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En directo desde la Playa del Trampolín en Ceuta, el reportero de ‘En boca de todos’, Javier Jiménez no ha podido contener la emoción al mostrarnos cuál es la durísima situación que viven las trabajadoras del servicio de limpieza de la ciudad de Ceuta ante las amenazas e insultos que reciben al intentar hacer su trabajo.

“Huele a porro y a mierda”, ha asegurado Antonio Naranjo antes de que Nacho Abad conectara en directo con Javier Jiménez, el reportero de ‘En boca de todos’ que vivió en primera persona la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad de Ceuta.

En directo desde la playa del Trampolín Con la visita de la ministra de Educación, el ministro Grande-Marlaska y Ángel Víctor torres, el ministro del Mando Único, el reportero ha querido dar voz a las trabajadoras del servicio de limpieza que han visto como tenían que intensificar todavía más su trabajo. Un trabajo que cada vez les resulta más complicado realizar: “Estas señoras estaban limpiando, esto es muy duro. Estaban limpiando, llevan días sufriendo, estaban limpiando la basura y tenían que aguantar, perdona Nacho, se me rompe el corazón… Tenían que aguantar que las insultaran y les han amenazado”.

Jiménez no ha podido contener la emoción al intentar explicar la durísima situación que atraviesan las trabajadoras haciendo su trabajo: “Nos graban, lo suben a las redes sociales de Marruecos y luego nos amenazan si vamos a Marruecos”. Nacho Abad se ha mostrado muy orgulloso del trabajo y la sensibilidad del reportero ante una situación que ya no pueden aguantar más: “El servicio de limpieza es fundamental, se están partiendo el lomo… Se quejaban ayer de que según limpiaban lo iban manchando otra vez y hoy mientras limpiaban las amenazaban y todo”.

El presentador se ha mostrado indignado con la realidad de Ceuta: “Pedro Sánchez va a conseguir que nos odiemos”.

El esfuerzo y las ganas de recuperar la ciudad de las trabajadoras de la limpieza parece que ya no es suficiente: “No podemos más, necesitamos ayuda, no podemos más, no nos queremos ir de nuestra ciudad, pero no podemos más, cada día está peor”.

Describen una ciudad arrasada: “Nuestros campos están llenos de cartones, heces, nos están rompiendo la fauna… Estamos desbordados, no hay control… Da igual dónde los metan, ellos entran y salen, campan a sus anchas…”.

Trabajadora de limpieza de Ceuta: “Están matando animales, nos hemos encontrado gatos desmedrados”

Además, ha denunciado que los inmigrantes están matando animales por diversión: “Están matando a los animales que están en las calles, están matando gatos, gaviotas, el delfín del otro día. No pasan hambre, quieren el dinero para beber whisky, no todos, pero una gran parte sí”.

Tienen la sensación de que lo hacen por diversión: “Matan gatos por placer, nos hemos encontrado gatos partidos por la mitad, desmedrados… Salen por la noche como una plaga y con algo se tienen que distraer, si no se matan entre ellos, matan gatos”.

Gema también ha explicado que su trabajo no dura ni minutos: “No aguanta nada limpio, nada más limpiar están echando más… Hay tantísima gente, no os podéis imaginar cuántos hay… Estamos desbordados en todo en general”.

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