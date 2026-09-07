Horizonte Madrid, 07 SEP 2026 - 23:37h.

Sebastián Vega revela todos los detalles de la primera reunión de Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas tras la crisis en la que estuvo presente

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En 'Horizonte' conectan con Sebastián Vega, ex jefe de la Policía Local de Ceuta, quien "tenía ganas de hablar en el programa". Hace poco que ha dejado el puesto y, por esta razón, concede esta entrevista: "No me debo al sigilo profesional".

Y es que él estuvo presente en las reuniones de Pedro Sánchez con Juan Jesús Vivas cuando se produjo la crisis migratoria, por lo que en esta conexión revela todos los detalles de la misma.

Los detalles de la reunión de Sánchez y Vivas

Según cuenta, la reunión comienza con "la entrada del presidente Sánchez al Palacio de la Asamblea". Allí es recibido por el presidente Vivas: "Un presidente que estaba con un gesto bastante serio, cosa que no es habitual en él, pero estaba verdaderamente preocupado". "La presencia del presidente de la nación esperábamos que, efectivamente, fuese algo que nos trajese soluciones", señala Sebastián Vega.

Tras el recibimiento, asegura que subieron a la sala de reunión en la estuvieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluido el DAO, Pedro Sánchez, el ministro Marlaska y el consejero de Gobernación de la ciudad autónoma. "El Presidente, que tampoco traía un gesto muy alegre, comenzó diciendo que era un ataque a nuestra integridad. Fue la expresión que él empleó", recuerda.

"Desechó que el motivo fuese su visita a Argelia, nadie se lo había planteado, así como que no tenía nada que ver con la sentencia del Supremo", añade. Otra de las cuestiones que mencionó, según informa, fue que "al contrario de la anterior crisis de 2021, los cauces diplomáticos seguían abiertos" y mostraba sorpresa asegurando: "No sé esto qué le suma a Marruecos".

"Intentó escabullir la opción de presentarnos esto como un ataque de Marruecos pero sí dijo claramente que era un ataque a nuestra integridad", comenta el entrevistado. Sin embargo, lo que más sorprendió a Sebastián Vega fue que dijo que "dejaba al ministro del Interior hasta que la situación se normalizara": "Vaya, en 24 horas el señor Marlaska consideró que la situación se había normalizado".

Mientras, Juan Jesús Vivas "estaba totalmente ausente de la conversación, miraba al frente y no hizo ninguna intervención". Sin embargo, hay un momento en el que el entrevistado confiesa que percibe cómo "se producía un momento de decir 'Hasta aquí hemos llegado'" cuando el presidente autonómico le dijo a Sánchez: "No voy a comparecer contigo frente a la prensa porque lo que yo voy a decir de Marruecos no te va a gustar".

Pedro Sánchez, por su parte, le respondió: "Te entiendo pero debes entender que esta es mi postura y entiendo cuál es la tuya".