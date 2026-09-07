Horizonte Madrid, 07 SEP 2026 - 22:49h.

Ketty Garat sabe dónde se encuentra Mehdi Hijaouy y asegura que está dispuesto a ofrecer el contenido de Pegasus para desestabilizar al régimen

Los programas de 'Horizonte', disponibles en Mediaset Infinity

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Llegan las 22:00 de la noche e Iker Jiménez interrumpe a los colaboradores porque "lo prometido es deuda". Y es que Ketty Garat revela en el programa de 'Horizonte' su exclusiva en el 'ABC' donde ha publicado que "el ex número dos de la Inteligencia marroquí fue el hombre que infectó el móvil de Pedro Sánchez".

Este hombre "está en disposición de ofrecer el contenido sobre cómo se hizo la Operación Pegasus, a quién se le hizo y los 2,6 gigas del móvil del presidente del Gobierno", informa.

¿Quién es el ex número dos de la Inteligencia marroquí?

Mehdi Hijaouy "se fugó de Marruecos en 2024 perseguido por los servicios de Inteligencia, se refugió primero en Francia y posteriormente acaba en España donde es detenido en septiembre del 24 porque se lanza una orden de busca y captura internacional por parte de la Interpol", informa la periodista.

El régimen, por su parte, "ha intentado descreditarlo poniéndole al nivel de estafador, de delincuente de medio pelo", asegura. Sin embargo, Ketty Garat afirma que "fue básicamente el instructor, el jefe, el líder del Servicio de Acción de los Servicios Secretos marroquíes, la unidad dependiente de la Dirección de Estudios y Documentación, desde la cual se monta el Operativo Pegasus".

La colaboradora insiste en el factor de que es "el arquitecto técnico del Operativo Pegasus" y, además, "está en disposición de aportar esa documentación sobre Pegasus". Y, aunque otros medios habían dejado caer que él podría estar detrás, Ketty Garat tiene en su poder el documento que lo acredita y lo trae consigo en el programa.

"Él está siendo perseguido, su familia y una veintena de personas cercanas a los que les ha abierto, aparte de persecuciones en las calles, procedimientos judiciales por delitos pintorescos", informa la periodista. Razón por la cual se ha tenido que fugar aunque, señala: "Yo sé dónde está y hemos hablado con fuentes cercanas a Hijaouy y lo que nos dicen es que teme por su vida, su objetivo es Marruecos pero su objetivo para desestabilizar al régimen es publicar información sensible sobre Mohammed VI y el contenido de Pegasus".