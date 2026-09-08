Raquel Duva 08 SEP 2026 - 14:28h.

Hoy comienzan las clases en Ceuta más de 16.000 alumnos y 1.700 docentes en 35 centros.

La vuelta al cole más cara de la historia: casi 1.300 euros en colegio público, 3.500 en concertado y 8.700 en privado

Compartir







Una vuelta al cole muy distinta en Ceuta a la de otros años con vallas y medidas de seguridad. Hoy comienzan las clases en Ceuta más de 16.000 alumnos y 1.700 docentes en 35 centros. Esto son los datos, pero la realidad es que algunos padres han optado por dejar a los niños en casa. El absentismo según el Gobierno es del 30%.

Los colegios de Ceuta han reabierto hoy sus puertas. Los niños, con la emocióin del reencuentro y la ilusión de estrenar curso. "Veo a mis amigos, juego, me lo paso bien y quiero conocer a mis nuevos profesores".

Los padres se despiden y se quedan fuera con el corazón en un puño. "No me queda más remedio, ella quería venir". Pero son muchos los que han optado por no traer a sus hijos. Los padres se quedan de la salubridad de algunos centros y la seguridad. "Esto no es normal. Militares, cámaras en la puerta. Ves normal armas en la puerta de los colegios?"

En uno de los centros cerca del puerto, donde están ultimando el nuevo campamento para inmigrantes, hay muchos que han dormido en las instalaciones durante tres semanas así que los padres están pendientes de que la desinfección haya sido suficiente".

La ministra de Educación, Milagros Tolón, ha viajado a la ciudad autónoma para conocer la situación de primera mano. Tras reunirse con la comunidad educativa, anunciabla los datos de participación. "La media, ahora mismo es de un 65% -75%. En algunos ha habido más absentismo y en otros más participación. Yo entiendo la ansiedad de las madres y padres en este momento difícil, es bueno que vean la colaboración y que estamos trabajando para que sus hijos no solamente estén seguros en las aulas, si no también en los itinerarios escolares!.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Algo con lo que no todos coinciden. Gema Belmonte, presidenta de la Cooperativa del colegio Beatriz de Silva, dice que "la entrada ha sido casi con normalidad entre un 80 y un 90% pero denuncian que no había ni militares ni seguridad en la entrada".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las pizarras y los cuadernos abren una nueva página. Los profesores tendrán que impartir la difícil lección de recuperar la rutina de sus aulas en un escenario insólito.