Marta Aguirregomezcorta 07 SEP 2026 - 16:11h.

Será el curso más caro de la historia con un coste medio de 2.500 euros por hijo al año

Es Madrid la comunidad más cara con 3.500 euros de media seguida de Cataluña con casi 3.000.

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A las puertas, apelotonados, mochila a la espalda y con muchas ganas de empezar. Comienza oficialmente la rutina. Es la vuelta al cole para una parte de los 8 millones de alumnos que regresan este año. Primero fueron los navarros y hoy vuelven al cole los niños de Madrid y de País Vasco. Será el curso más caro de la historia con un coste medio de 2.500 euros por hijo al año. Casi 1.300 en colegio público, 3.500 en concertado y 8.700 en privado. Es Madrid la comunidad más cara con 3.500 euros de media seguida de Cataluña con casi 3.000.

Eso sí, con menos alumnos que nunca: 45.000 menos sobre todo en Infantil y Primaria porque cada vez hay menos niños pequeños. Una vuelta al cole además cargada de reivindicaciones por parte de los profesores.

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La Asociación Española de Consumidores ha trasladado a las familias una serie de recomendaciones, entre ellas planificar las compras y evitar las adquisiciones compulsivas, comparar precios y calidades entre distintos establecimientos, no concentrar todas las compras en un mismo comercio, adelantar las compras para evitar la falta de productos muy demandados en estas fechas y conocer la política de cambios y devoluciones de los establecimientos.

La organización ha recomendado además conservar el tique de compra como prueba para posibles devoluciones o reclamaciones y ha recordado que la publicidad relativa a la vuelta al cole tiene también carácter vinculante. Asimismo, ha señalado que las compras realizadas a través de internet cuentan con un plazo de 14 días para desistir de ellas sin penalización y sin necesidad de alegar causa y que, en caso de problemas, se puede solicitar la hoja oficial de quejas y reclamaciones.

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Por último, la asociación ha subrayado la importancia de "valorar la reutilización de material" de años anteriores, como forma de fomentar un consumo responsable y eficiente entre los menores.