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La vuelta al cole más cara de la historia: casi 1.300 euros en colegio público, 3.500 en concertado y 8.700 en privado

La vuelta al cole más cara de la historia: casi 1.300 euros en colegio público, 3.500 en concertado y 8.700 en privado
La vuelta al cole más cara de la historia: el coste por centros. Imagen: A. Viejo/R. Castro

  • Será el curso más caro de la historia con un coste medio de 2.500 euros por hijo al año

  • Es Madrid la comunidad más cara con 3.500 euros de media seguida de Cataluña con casi 3.000.

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A las puertas, apelotonados, mochila a la espalda y con muchas ganas de empezar. Comienza oficialmente la rutina. Es la vuelta al cole para una parte de los 8 millones de alumnos que regresan este año. Primero fueron los navarros y hoy vuelven al cole los niños de Madrid y de País Vasco. Será el curso más caro de la historia con un coste medio de 2.500 euros por hijo al año. Casi 1.300 en colegio público, 3.500 en concertado y 8.700 en privado. Es Madrid la comunidad más cara con 3.500 euros de media seguida de Cataluña con casi 3.000.

Eso sí, con menos alumnos que nunca: 45.000 menos sobre todo en Infantil y Primaria porque cada vez hay menos niños pequeños. Una vuelta al cole además cargada de reivindicaciones por parte de los profesores.

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La Asociación Española de Consumidores ha trasladado a las familias una serie de recomendaciones, entre ellas planificar las compras y evitar las adquisiciones compulsivas, comparar precios y calidades entre distintos establecimientos, no concentrar todas las compras en un mismo comercio, adelantar las compras para evitar la falta de productos muy demandados en estas fechas y conocer la política de cambios y devoluciones de los establecimientos.

La organización ha recomendado además conservar el tique de compra como prueba para posibles devoluciones o reclamaciones y ha recordado que la publicidad relativa a la vuelta al cole tiene también carácter vinculante. Asimismo, ha señalado que las compras realizadas a través de internet cuentan con un plazo de 14 días para desistir de ellas sin penalización y sin necesidad de alegar causa y que, en caso de problemas, se puede solicitar la hoja oficial de quejas y reclamaciones.

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Por último, la asociación ha subrayado la importancia de "valorar la reutilización de material" de años anteriores, como forma de fomentar un consumo responsable y eficiente entre los menores.

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