El drama de las becas para comedores escolares en la vuelta al cole más cara de la historia

Hay 2 millones de niños que no se quedan a comer porque sus padres no pueden pagarlo.

1.200.000 niños, va a empezar el curso sin beca comedor, una beca que es un alivio en el bolsillo de los padres.

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Esta vuelta al cole va a ser la más cara de la historia, lo que también genera desigualdades entre los niños. No todos han tenido las mismas vacaciones y no todos los padres se pueden permitir comprar el material que su hijo necesita. Lo dice Unicef: el 28% de los niños en España viven en condiciones de pobreza. El sueldo que entra en su casa no llega al 60% de la media del país y no se pueden permitir "extras". Ademas casi el 35% de los niños y adolescentes están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Un problema al que hay que sumarle que la mitad del alumnado vulnerable, 1.200.000 niños, va a empezar el curso sin beca comedor, una beca que es un alivio en el bolsillo de los padres. Porque cuando hablamos de beca de comedor hablamos de algo muy básico: "poder comer bien a diario y también relacionarse con otros niños, donde juegan y aprenden también a resolver conflictos", destaca Pilar Orenes, directora general de Educo.

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Hay 2 millones de niños que no se quedan a comer porque sus padres no pueden pagarlo, pidieron beca, pero no hay suficientes. Solo dos de cada diez -el 18,44%- centros públicos que imparten secundaria tiene comedor frente al 75,79% de los concertados y privados. Esos niños y niñas tienen que ir a comer a casa, con el trastorno que supone.

La media de coste del comedor es de 5,7 euros diarios, una cantidad que supone anualmente el 7,6% de los ingresos de las familias en riesgo de pobreza. "Al final, las familias con más necesidades tienen que hacer muchos equilibrios para poner prioridades", señala Pilar Orenes, directora general de Educo. "Pedimos que las becas cubran el total del coste, muchas familias no pueden pagar la diferencia y sus hijos e hijas solo se quedan en el comedor algunos días, poniendo en riesgo esa comida completa y nutritiva al día".

Educo lo tiene claro: comer en el cole es parte de educar, es un derecho. Y el comedor debería ser gratuito y universal. Mientras el sueño se cumple, piden al menos, becas para todos lo que la necesitan. Las becas siguen sin cubrir la totalidad del coste. El promedio es del 69% de lo que cuesta el comedor. El coste para el Estado alcanzaría como mínimo los 6.166 millones de euros por curso, lo que representa el 0,37 % del PIB de España.

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El programa Becas Comedor Educo ha concedido 83.000 becas y 6,6 millones de comidas desde su creación en 2013 gracias a la aportación económica de particulares y empresas a la ONG, que trabaja con las escuelas para que el espacio de mediodía sea un entorno "educativo, protector y de bienestar para niños y niñas".