Patricia Pereda 02 SEP 2026 - 15:06h.

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid fabrica mascarillas nasales personalizadas mediante impresión 3D para recién nacidos prematuros.

Es el caso de Adán, necesitaba ayuda para respirar y las mascarillas de oxígeno convencionales son demasiado grandes.

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La mayoría de los recién nacidos que pesan menos de 1.500 gramos, especialmente los que tienen un peso inferior a 1.000 gramos, necesitan algún tipo de ayuda para respirar. Cuando su situación clínica lo permite, la ventilación no invasiva es la opción más aconsejable, ya que permite proporcionar soporte respiratorio sin necesidad de intubar al bebé. Es el caso de Adán, necesitaba ayuda para respirar y las mascarillas de oxígeno convencionales son demasiado grandes. En el Hospital 12 de Octubre ha diseñado una en 3D a su medida.

Sin embargo, las mascarillas comerciales más pequeñas, correspondientes a las tallas S y XS, pueden resultar demasiado grandes para los prematuros de menor peso, especialmente para aquellos que nacen con menos de 750 gramos. Las mascarillas fabricadas mediante impresión 3D permiten adaptarse de forma personalizada a la anatomía facial de cada recién nacido, favoreciendo un mejor ajuste y una adecuada transmisión del soporte respiratorio. El primer paso consiste en realizar un escaneado 3D de la cara del bebé, un procedimiento indoloro e inocuo con protección en los ojos y, siempre que sea posible, se realiza mientras el prematuro permanece en contacto con sus padres mediante el método canguro, o en la incubadora.

En brazos de su madre y con los ojitos protegidos, a Adán le hacen un escaner minucioso de su carita. Es un prematuro que nació con menos un kilo y medio y necesita ayuda para respirar. El hospital 12 de Octubre han conseguido fabricar una máscaras de oxígeno a su medida, porque Incluso las mas pequeñas son enormes para él.

Con esa imagen los ingenieros pasan los datos al ordenador y diseñan la mascarilla a medida y fabrican mediante impresión 3D un molde personalizado perfecto para su cara que minimiza las fugas de aire. Posteriormente, este molde se utiliza para obtener la mascarilla definitiva mediante la inyección de una silicona biocompatible para uso clínico. Para esta fase, el Hospital 12 de Octubre cuenta con la colaboración de la empresa XPER3D Serveo Servicios.

Todo el proceso, desde el escaneado hasta la fabricación tarda entre 3 y 7 dias. Esa rapidez permite adaptar el dispositivo a los cambios físicos del recién nacido. Son todo ventajas y esa posibilidad de que sea una mascarilla personalizada al máximo evita que la mascarilla "le haga heridas en la mucosa y en la nariz". Como último paso, la mascarilla se somete en el Servicio de Neonatología a un proceso de desinfección y esterilización mediante luz ultravioleta antes de su utilización por el paciente.

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50 bebes prematuros han participado en este ensayo clínico que permite mantener más estables los niveles de oxígeno en sangre que las mascarillas convencionales.

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Como señala María Teresa Moral, jefa de Nenotecnología del 12 de Octubre, "los recién nacidos de menos de 1.500 y 750 gramos", necesitan este tipo de mascarillas. "Al estar personalizadas no tienen que estar con la cintas laterales tan apretadas que a veces provocan lesiones". Adán ya tiene la suya.