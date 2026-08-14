Patricia Pereda 14 AGO 2026 - 17:13h.

El Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Politécnica de Madrid desarrollan una tibia con tecnología 3D

“He vuelto a apoyar la pierna después de dos años y por fin voy a poder caminar de nuevo sin muletas”, cuenta Pierre.

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En el futuro de Pierre se planteaba la amputación de una de sus piernas a causa del cáncer. Una técnica innovadora ha conseguido que la conserve y además que la posibilidad de sufrir un rechazo de la prótesis implantada, desaparezca. A sus 38 años entra caminando a su rehabilitación. No es un milagro es pura ciencia. "Dos años sin apoyar que es un tiempo bastante largo", reconoceTenia un sarcoma óseo en la tibia y su pronostico era muy complicado.

Todo había empezado hace unos años. A Pierre, un joven francés de 38 años, le diagnosticaron cáncer. Tras una radiografía y una biopsia, los médicos identificaron que se trataba de un sarcoma óseo de alto grado en la tibia, un tumor agresivo que había crecido rápidamente. Pierre fue tratado en el Hospital Gregorio Marañón, centro de referencia nacional para los sarcomas del aparato locomotor. Los cirujanos consiguieron extirpar el tumor mientras él conservaba la pierna y la articulación, pero eliminarlo era solo el primer paso. Tenían que reconstruir parte del hueso para que aquella pierna pudiera volver a soportar el peso de su cuerpo.

La pieza dentro de su pierna fue calculada a partir de su propio hueso y fabricada mediante impresión 3D en el Hospital Gregorio Marañón. Su estructura interna fue hecha de titanio. De hecho, construyeron un gemelo digital de su pierna a partir de las imágenes radiológicas. Simularon las cargas que soportaría la tibia al caminar, subir escaleras o sufrir un tropiezo. Con esos datos calcularon la arquitectura interna del implante y orientaron los tornillos hacia las zonas de hueso mejor conservada.

"Era una lesión de rápido crecimiento que suponía tener que amputar la pierna", recuerda Rubén Pérez Mañares, traumatólogo del Gregorio Marañón. Le operaron de urgencia para extirpar el tumor, después recibió radio y quimio y su hueso quedó muy debilitado. No podía sostener una prótesis convencional.

El hospital Gregorio Marañón y la universidad Politécnica de Madrid han creado un implante de metamaterial personalizado para Pierre fabricado con tecnología aeroespacial. "Podemos hacer que el cuerpo humano se regenere alrededor y no note el cambio que nota con las prótesis tradicionales" , señala Luis Saucedo, ingeniero de la Universidad Politécnica de Madrid.

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No es una prótesis de titanio común sino que su estructura interna imita la biología humana para que el propio hueso lo integre dentro de ella. "Durante la recuperación se ha caído y el hueso ha aguantado perfectamente, por lo que esta manera de diseñar y fabricar es parecida al hueso natural ", señala Mañares.

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Otra diferencia es el peso de la prótesis. Se ha pasado de uno o dos kilos a doscientos gramos. Muy similar al peso del hueso humano. "Es un éxito, está libre de la enfermedad y está caminando". Es el principio del camino para él y para muchos otros pacientes.