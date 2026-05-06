El tenis, el deporte que más alarga la vida, nada menos que 10 años

El tenis, pues, es un deporte para mantener en forma el cuerpo y la mente, y hacerlo, además, durante toda la vida.

El doctor Ángel Ruiz Cotorro, directo de la Clínica Tenis Teknon, considera que estamos ante "un deporte muy completo en el que interviene coordinación, fuerza y agilidad"

Compartir







Un estudio apunta a que la práctica habitual del tenis puede alargar la vida hasta 10 años. Este deporte aumenta la capacidad cardiorrespiratoria, la masa muscular funcional y la coordinación. Y no solo eso: también un componente social importante que influye en la salud mental y emocional, informan Marina Pérez y Marta Alcázar.

Alberto Esplugás tiene 84 años y lleva toda la vida jugando al tenis y es un ejemplo de los efectos positivos de hacerlo. "Yo cada vez que juego prácticamente estoy en pista una hora o hora y cuarto y no tengo problema físico que me canse". No solo eso, Alberto reconoce que este hábito le hace "hablar con gente y distraerme".

El doctor Ángel Ruiz Cotorro, directo de la Clínica Tenis Teknon, considera que estamos ante "un deporte muy completo en el que interviene coordinación, fuerza y agilidad. Aptitudes que hacen que con el paso de los años puedas seguir manteniendo. Es un deporte que se puede regular con la edad”.

Pero no solo se trata de sumar años, sino de cómo se viven. Como señala Nicolás Afín, de 50 años, que desconecta con el tenis de un trabajo con cierto nivel de estrés.

El tenis, pues, es un deporte para mantener en forma el cuerpo y la mente, y hacerlo, además, durante toda la vida.