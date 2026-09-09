Los informes sobre la entrada masiva a Ceuta demuestran que el CNI alertó al Gobierno el 29 de julio de "un asalto por mar y tierra"

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El Gobierno ha desclasificado esta tarde alrededor de 40 informes policiales realizados entre el 1 de julio y 1 de agosto sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que dejan constancia de que el CNI alertó del asalto que tuvo lugar el pasado 30 de julio. Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, conecta en directo con 'Todo es mentira' para dar su opinión al respecto.

Indignada, Chandiramani concede sus primeras declaraciones tras la desclasificación de los informes: "Me entristece. Hace más de 43 días estamos diciendo que esto va a pasar". Asimismo, la vicepresidenta se refiere a los documentos como "un guantazo a todos los ceutíes porque pone en manifiesto que se puso en conocimiento de las autoridades, que tenían que protegernos, una información que afectaba a nuestra seguridad y que no se tomaron las medidas oportunas".

"No tomaron ninguna prevención porque el día 30 aquello era un caos absoluto. Uniendo todas estas informaciones, uno no puede dejar de pensar que ha habido una dejación absoluta del cuidado de los ceutíes", añade la vicepresidenta de Ceuta.

Respecto a la pasividad por parte del Gobierno ante la avalancha migratoria, Kissy Chandiramani señala: "Nosotros lo hemos venido advirtiendo desde el minuto uno. Cuando se rompen las fronteras son las diez de las mañanas y hasta el día siguiente no se activan los dispositivos de las fuerzas marroquíes". Además, exige responsabilidades al ministerio de Defensa: "¿Por qué no se activó? Nos hubiéramos evitado un montón del problemas".

Los datos claves de los informes desclasificados sobre la entrada masiva

Los colaboradores de ‘Todo es mentira’ analizan en el programa los datos claves de los informes desclasificados por el Gobierno sobre el asalto masivo de migrantes a Ceuta. Unos documentos que dejan constancia de que el CNI sí alertó de lo que iba a suceder y, además, deja en evidencia algunas otras informaciones sobre la “deficiencia del Gobierno a la hora de enviar efectivos antidisturbios” a la frontera.

Según los informes del CNI desclasificados, el mismo día del asalto hasta la 13:30 de la tarde no se desplegaron los primeros efectivos antidisturbios marroquíes en las inmediaciones, es decir, más de 3 horas después del inicio de la entrada masiva en Ceuta. Además, los documentos destacan que desde inicios de julio "las autoridades marroquíes estaban saturadas ante el número tan elevado de operaciones de rescate", entre otros datos de suma relevancia. ¡Dale al play para conocer todos los detalles!