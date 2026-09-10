El delegado del Gobierno de Ceuta no sabe un mes después lo que dijo el CNI a su hombre de confianza

Daniel Montero 10 SEP 2026 - 14:49h.

El Delegado del Gobierno en Ceuta no sabe un mes después lo que le dijo el CNI a su hombre de confianza.

El hecho es que el CNI avisó, la magnitud de ese aviso es discutible y en eso está el Gobierno, en discutir.

Compartir







Con los papeles sobre la mesa, el Gobierno insiste en centrarse en la magnitud de los avisos para rebajar su responsabilidad. Lo que hace el Gobierno es un juego de lenguaje. El Gobierno descarga la culpa sobre el CNI, como si este no fuera nombrado por el Gobierno y esté bajo su responsabilidad.

El Gobierno pasa de los hechos a la magnitud que es intangible. ¿Cómo se mide la magnitud? El hecho es que se han colado 80.000 inmigrantes en la frontera. La magnitud es discutible. El hecho es que el CNI avisó. La magnitud de ese aviso es discutible. Y eso hacemos en este país. Discutir. Que es precisamente lo que quiere el Gobierno.

El Delegado del Gobierno además dice que los avisos del CNI tienen que venir en un sobre lacrado. Y eso sencillamente no es verdad y se explica de una forma muy sencilla. El CNI tiene una serie de protocolos de comunicación reglados porque comunica información que es materia reservada. Y entre esos protocolos están autorizadas las llamadas y mensajes telefónicos, que por eso quedan registrados. Es una vía tan habitual como válida como regulada. Lo que no tiene explicación alguna es que diga el Delegado del Gobierno que un mes después no sabe lo que le dijo el CNI a su personal.

¿Y porqué el CNI informó a Delegación de Gobierno y seguidamente a Marruecos? Esta es posiblemente la clave de todo lo que ha pasado. Nuestro sistema de protección de fronteras, por decirlo de una forma sencilla, está subcontratado a Marruecos. Nosotros no tenemos un modelo estilo Trump con muros y concertinas enormes y el en ejército con posibiolidad de disparar a quien se acerque. Tenemos a Marruecos como socio, al que pagamos para que aplique contundencia en el lado marroquí. Por eso lo que se activa es avisar a Marruecos, como se hace en todas las situaciones comprometidas. El problema es que en este caso, por obra u omisión, Marruecos no lo hizo y dejó pasar a los inmigrantes. Y eso también queda claro en los informes.