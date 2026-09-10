cuatro.com 10 SEP 2026 - 19:29h.

El presentador de 'Todo es mentira' ha comentado la última gestión del presidente del Gobierno

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La tarde de este miércoles, el Gobierno publicó todos los informes desclasificados sobre el asalto a Ceuta tal y como se había comprometido a través del portal de Moncloa. Unas horas más tarde, Pedro Sánchez hizo una publicación en su perfil oficial en redes sociales y Risto Mejide no ha dudado en desgranar todo su mensaje en directo.

El presidente del Gobierno comenzó su entrada con la frase 'Lo que se lee en los documentos desclasificados hoy es esto'. Una frase que adelantaba que iba a explicar desde su versión lo que ya se había hecho público y se había puesto al alcance de todos. "Porque lo que quería decir realmente era, 'a ver, niños, que no os sabéis la lección, aquí el tete os lo va a explicar'", ha comenzado el presentador de ‘Todo es mentira’.

Acto seguido, Risto ha continuado leyendo y comentando la publicación de Sánchez: "Lo que quería decir el presidente es 'vamos a cargarnos al delegado del Gobierno'. No va a asumir nunca responsabilidades. Primero lo niega, y cuando ve que no lo puede negar, le echa la culpa a otro. Y ya lo tenemos, el delegado del Gobierno en Ceuta".

"Nos lo explica a todos como si fuéramos tontos"

"Nos lo explica a todos como si fuéramos tontos", ha afirmado el presentador. "Y nos vuelve a repetir que nadie podía anticipar la crisis migratoria de los días 30 y 31, y que ningún organismo competente lo hizo. Atentos a esa palabra, competente. Osea, que los que lo hicieron son unos incompetentes o no les tocaba hacerlo".

Y, para concluir, y tras toda esta última gestión del presidente, Risto Mejide solo ha añadido algo más: "He escuchado a varias personas con criterio hablar de que podía ser un psicópata, un mentiroso compulsivo... Yo no voy a insultar al presidente, porque me parece absolutamente gratuito. Y además, jamás voy a atribuir a una patología lo que en realidad es atribuirle a la maldad. Porque creo que en este caso, está obrando con maldad", ha concluido.