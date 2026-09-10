Marina denuncia que ninguna representante de igualdad se ha acercado a conocer la situación de las mujeres de Ceuta

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Ante el grito desesperado de Marina, una vecina de Ceuta asustada y deseando: “Salir sola y borracha”, Irene Montero le ha respondido en redes sociales asegurando que los inmigrantes en situación irregular asentados en Ceuta son chavales en chanclas comiendo lo que les ofrecen las ONGs y que la cosa cambiaría si no fueran marroquíes: “Esto no pasaría si estas personas fueran blancas”.

Marina, la mujer que se hizo eco de su grito de libertad feminista, ha vuelto a hablar en directo con Fabiola Etayo en ‘En boca de todos’ y le ha explicado que ella no solo quiere salir “Sola y borracha”, quiere poder salir a dar un paseo cualquier día sin miedo y sin llevar un gas pimienta en el bolsillo: “Quiero estar tranquila, volver a la normalidad… Tenemos todo el derecho del mundo, tenemos el mismo derecho que todas las mujeres españolas, queremos salir y entrar sin llevar un spray pimienta en el bolso… Hay violaciones en Ceuta casi todos los días”.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, le ha dejado claro a Marina que él quiere que salga “sola y borracha” a cualquier hora del día igual que todas las mujeres de España, pero que le ha recordado que están viviendo una situación excepcional y que él desde el primer día dijo que deberían habérselos llevado de Ceuta porque la ciudad está desbordada.

Nacho Abad ha asegurado que él considera que Marruecos está pagando a todos los “invasores” para que no se vuelvan a su país, al mismo tiempo que Marina ha denunciado que ninguna política de igualdad se haya preocupado de la situación que viven las mujeres que están en Ceuta. Entiende que muchos de los inmigrantes que han entrado son personas necesitadas y con ganas de comenzar una nueva vida, pero que hay otros muchos que no los son: “Los porros y el Whisky no les faltan, una persona que viene muerto de hambre no viene a eso…”.

Las sospechas de Nacho Abad: “Tengo la sensación de que me han hackeado el móvil”

Durante su entrevista con Rafael M. Peñalver, consejero del PP de Ceuta, el presentador se ha mostrado nervioso y no ha dudado en explicar sus sospechas públicamente: “Tengo la sensación de que se están empezando a hackear móviles, de repente mi móvil aparece localizado en Egipto. Voy a ir a ver a Manuel Huertas porque tengo la sensación de que me han hackeado el móvil, por eso me he despistado, perdóneme”.

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