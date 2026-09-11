Las autoridades recomiendan a los medios de comunicación que tomen medidas de protección

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Javier Jiménez ha aparecido ante las cámaras de ‘En boca de todos’ con mascarilla sanitaria FP2 y ha explicado que la Policía Nacional le había pedido que se la pusiera ante la posibilidad de un brote de tuberculosis en la Playa del Trampolín en Ceuta debido a las pésimas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encuentran los asentamientos de inmigrantes irregulares.

El reportero de ‘En boca de todos’ ha pasado de hacer un directo sin mascarilla a aparecer ante las cámaras con una mascarilla sanitaria para proteger su salud. Según le ha explicado a Nacho Abad, un policía nacional se le ha acercado y le ha recomendado el uso de esta debido al riesgo de un brote de tuberculosis en la Playa del Trampolín: “Hay muchas probabilidades de que se produzca un brote”.

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El número de casos registrados en la zona ha ido en aumento y se aconseja tomar medidas de higiene sanitaria debido a la situación en la que se encuentran asentados miles de inmigrantes irregulares desde el pasado 30 de julio.

Jiménez nos ha mostrado la realidad de la playa y las pésimas condiciones en las que se encuentras estas personas: “Todo va al mar, se lava los dientes, hacen sus necesidades, lavan la ropa…”.

Al escuchar las declaraciones del reportero, una enfermera del Hospital de Ceuta, en directo con Fabiola Etayo, nos ha explicado que, en Marruecos, la tuberculosis es una enfermedad endémica y existe un alto riesgo de un brote. Asegura que los inmigrantes que llegan de Ceuta de forma regular son sometidos a pruebas médicas para saber si vienen con esta enfermedad o no: “Se les hace un Mantoux a todos cuando llegan y ahora están todos sin ningún control médico”.

Una información que ha asustado a Bárbara Royo quién ha recordado que ella fue escupida en la cara y que tiene miedo de que le hayan podido contagiar.

Confirman tres casos de tuberculosis en Ceuta

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Qué es y como se trata la tuberculosis

La tuberculosis respiratoria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis y su transmisión requiere "contactos estrechos y prolongados con personas enfermas que presentan la forma pulmonar activa".

En caso de diagnóstico, el tratamiento disponible es "altamente eficaz", lo que permite "la curación completa de la enfermedad cuando se sigue de manera adecuada".