Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante 'Lo sabe, no lo sabe'

Un concursante le confiesa a Xuso Jones la curiosa historia de amor de su vida

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Xuso Jones viaja hasta Alcalá de Henares, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para dar con la persona que intentara conseguir el máximo premio hasta 500.000 euros que se reparte en el programa. Paseando por las calles, ha encontrado a la participante perfecta y no lo ha dudado a la hora de proponérselo. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, el presentador le hace una broma a la concursante que la deja en fuera de juego.

Carolina, una maestra de 40 años, comienza su paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’ con muchas ganas de llevarse el mayor premio posible, especialmente porque está esperando a que se acepte una hipoteca. Por ello, ha aceptado de lleno la proposición del murciano. Sin embargo, aunque ha arrancado muy bien su participación, un error a la hora de elegir un viandante podría poner en peligro conseguir la máxima cantidad posible de dinero.

Por ello, ha recurrido a los ‘Xusokers’ para ver de qué manera continúa en el concurso. Después de elegir una carta, el presentador ha comenzado su actuación poniendo una mala cara. “En esta nueva temporada, tenemos la carta de ‘la calavera traviesa’, que quiere decir que se acaba el concurso aquí”, comienza anunciando. Xuso Jones le hace creer a Carolina que su participación ha terminado completamente: “¿Puedo tener yo más mala suerte aquí?”.

Pero es hora de que el murciano le revele la verdad: “Carolina, lo siento muchísimo, has sido una concursante espectacular, pero tu paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’…¡continúa!”. Sin poder creerse lo que acaba de pasar, la participante reacciona de manera instantánea: “¡Te voy a matar!”. Después de este pequeño susto, la concursante y el presentador continúan su trayectoria en el programa, donde termina consiguiendo 1.200 euros.