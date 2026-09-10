Un concursante le confiesa a Xuso Jones la curiosa historia de amor de su vida: ''Tenemos un hijo y todo''

Emilio concursa junto a Xuso Jones en Puertollano

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Xuso Jones se encuentra en Puertollano junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para intentar encontrar al concursante que tratará de llevarse a casa el premio de hasta 50.000 euros.

En esta ocasión, el presentador ha ido a probar el agua famosa de la Fuente Agria y allí se ha topado con Emilio, que nada más ver a Xuso le ha dicho que se iba con él a concursar.

Emilio ha llevado a cabo un gran concurso, y en un momento dado, Xuso Jones se ha interesado por su vida personal, a lo que Emilio ha contestado con mucha sinceridad y ha emocionado al presentador al contar la historia de amor de su vida.

El concursante cuenta que tuvo una novia, pero que cuando hizo el servicio militar no volvió a saber de ella, poco después se casó y tuvo dos hijos con otra mujer: ''Me separé, la volví a ver, empezamos a hablar y empezamos una relación, llevamos 16 años juntos, tenemos un hijo y todo''.

Tras sus palabras, Xuso ha reaccionado: ''Qué historia más romántica'', y el concursante lo confirma: ''Muy bonita''. Justo después, Emilio sigue concursando y cuenta que es pensionista después de haber sufrido un accidente, pero explica que disfruta de la vida y de su nieta.