Unos concursantes de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuentan el inicio de su relación en internet

Dale al play y disfruta del momentazo de los concursantes 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta su proceso de transición

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Xuso Jones se desplaza hasta Telde, en Gran Canaria, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para tratar de buscar a la persona que se intente hacerse con el premio de hasta 50.000 euros. En esta ocasión, el presentador del programa no puede resistirse al ver a una pareja sentada en una terraza. Especialmente, le ha llamado la atención que no son del mismo lugar y los participantes le acaban contando cómo iniciaron una relación a distancia y cuál fue la reacción que tuvieron al conocerse.

Tita y Jesús, una jubilada y un camarero de 67 y 50 años, han llamado la atención del murciano nada más verlos, pero se ha quedado todavía más impactado cuando ha descubierto su historia de amor al completo, cuyo comienzo fue a través de internet. “Empezamos hace seis años a través de Facebook”, comienzan explicando y añaden: “Estuvimos cuatro años sin conocernos”.

Además, la pareja ha contado cómo fue el momento en el que se vieron por primera vez y todos los pensamientos que se le cruzaron por la cabeza: “Este no es él”. La participante asegura que, a pesar de que se veían “por la webcam”, se llevó una gran impresión al ver cómo era en persona. “Era un yogurcito”, bromea el sevillano. Finalmente, Jesús decidió mudarse por amor y cambiar Andalucía por Telde, donde lleva viviendo desde hace dos años. “Se os ve dos tortolitos enamorados”, asegura Xuso Jones.

Después de algunos golpes de mala suerte, los concursantes del programa llegar a la pregunta final con 400 euros y deciden jugárselo: “Si no nos llevamos el dinero, nos llevamos la camiseta”. Tras conseguir doblar el dinero y pelear por 800 euros, tienen que encontrar a una persona que consiga acertar la siguiente pregunta: “¿La erupción de qué volcán sepultó la ciudad de Pompeya?”. La pareja no se lo piensa dos veces al ver al viandante que termina acertando la pregunta.