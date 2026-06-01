Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta su mala experiencia para sacarse el carné de conducir

Compartir







Xuso Jones se dirige hacia Málaga, en esta ocasión, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para reencontrarse con una antigua participante a la que quiere darle una segunda oportunidad. Allí, se encuentra con Cristina, una social media manager de 29 años, que se fue con las manos vacías en su anterior intento. Con ganas de arrasar con todo esta vez, la participante salta a las calles para hacerse con el mayor premio posible y un seguidor del programa lleva a cabo una estrategia para hacer ganar a la concursante.

El presentador ha vuelto a las tierras malagueñas con muchas ganas de ver, cara a cara, a una participante con la que vivió auténticos momentazos. Conocedor de que una de las cosas por las que quería llevarse el premio era para conseguir una entrada para su casa, el murciano le ha llevado un regalo. A pesar de que él ya tenía clara su intención de convertir a Cristina en concursante, Xuso le ha gastado una pequeña broma. Sin embargo, no ha podido aguantarlo durante mucho tiempo hasta que, finalmente, le desvela la verdad y ella reacciona: “Me va a dar un ataque”.

Cristina tiene muy claro que, esta vez, no va a desaprovechar la oportunidad y que va a vivir la experiencia al máximo para llevarse todo el dinero posible. Además, la participante del programa le cuenta a Xuso Jones que tiene algunas novedades y que la entrada para su casa ha quedado en segundo plano: “¡Que me caso!”. Por ello, la social media manager ha prestado mucha atención a todas las preguntas para localizar a la persona indicada para responderlas correctamente.

Llega el momento de contestar a la segunda pregunta y no se lo piensa dos veces a la hora de seleccionar al viandante que contestará. Tras contestar contundentemente, Daniel, que conoce a la perfección las normas del programa porque es un fiel seguidor, se da cuenta de lo que tiene que hacer: “Escúchame, no lo sé. Veo mucho el programa: 200, lo sabe y 400, no lo sabe”. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, mantienen su primera respuesta que resulta ser incorrecta y, por tanto, consigue ganar ese dinero.

PUEDE INTERESARTE Unas concursantes cambian la dinámica: descubren el dineral que se llevan tras responder

Finalmente, Cristina llega a la pregunta final con 600 y, aconsejada por su futuro marido, decide plantarse para no repetir su mala experiencia anterior: “No puedo fallar más que voy a ser la representante de las camisetas”.