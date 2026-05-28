Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuenta su mala experiencia para sacarse el carné de conducir

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Xuso Jones se dirige hacia Cartagena, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para encontrar a la persona indicada que intentará hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, Carmen, una infante de marina de 26 años, se convierte en concursante del programa en una trayectoria repleta de divertidos momentos. La participante ha hablado de las múltiples facetas que tiene y muestra su talento oculto con una escena teatral, tras la que Xuso Jones no ha dudado en reaccionar.

La joven ha explicado cómo, desde muy pequeña, ha querido salir de su zona de confort y experimentar todo tipo de retos ella sola: “Me fui a vivir a Valencia con 15 años”. Apasionada de “ver el mundillo” y sin miedo a afrontar todo tipo de circunstancias, entró en el ejército, en el pelotón de transporte: “Me dedico al mantenimiento de los vehículos, llevo camiones y carros de combate”.

Aunque toda su historia ha dejado sin palabras a Xuso Jones, el presentador del programa no se esperaba lo que iba a ocurrir a continuación. Carmen habla de todas sus aficiones, entre las que se encuentran actividades al aire libre o el macramé, y asegura: “Soy muy teatrera”. Aprovechando que están frente al Teatro Romano, la concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ imita a las hermanas del Baptisterio romano, con atrezo incluido.

“Eres una máquina”, asegura Xuso Jones que no ha evitado parar de reírse durante toda la actuación de la participante del programa: “Me encanta, te lo sabes de memoria”. Durante su paso por ‘Lo sabe, no lo sabe’, Carmen ha tenido una trayectoria muy afortunada en la que, gracias a característicos viandantes, ha conseguido llegar al final con 1.000 euros. Sin embargo, tras arriesgarse con las preguntas multiplicadoras, ha perdido los 2.000 euros que se estaba jugando.