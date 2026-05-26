Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ se sincera sobre su trabajo como tanatoesteticista

Dale al play y disfruta del momentazo de la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se rompe al recordar los momentos más emotivos de ‘Lo sabe, no lo sabe’ junto a Sandra Barneda

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Xuso Jones se desplaza hasta Móstoles, acompañado del equipo de ‘Lo sabe, no sabe’, para encontrar a la persona indicada que tratará de hacerse con los 50.000 euros de premio. Allí, conoce a Noelia, de 31 años, con una sorprendente profesión que tiene una gran historia detrás. Después de nombrarla concursante ‘bonica’, la joven se sincera sobre su trabajo como tanatoesteticista.

El presentador del programa ha querido conocer todos los detalles sobre la participante, pero no se esperaba todo lo que tiene que contar. “Maquillo a los muertos, los preparo, los recojo…hacemos todo el servicio completo”, comienza explicando. Noelia, que ha asegurado lo mucho que le gusta su trabajo, ha contado el motivo por el que es tan especial para ella: “Es lo último que te queda de esa persona, te llevas su última imagen”.

Además, ha hablado sobre “la última voluntad” que piden los familiares y que incluye desde una vestimenta religiosa, regional o cualquier tipo de petición que identifique a la persona: “Les gusta recordar al fallecido como era”. Noelia se ha sincerado con Xuso Jones sobre el primer trabajo que tuvo que hacer y lo significativo que fue para ella: “Acababa de fallecer mi abuelo y tuve que tratar a un fallecido de cáncer también”.

Al presentador de ‘Lo sabe, no lo sabe’ también le han llamado mucho la atención todos los tatuajes de la tanatoesteticista. Noelia, que admite que todo está muy ligado a su profesión, hace un recorrido completo por todos ellos, contando sus historias y hace una graciosa confesión: “Una mentalidad de Tim Burton te acaba llevando a trabajar en una funeraria”.