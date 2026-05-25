Dale al play y disfruta del momentazo de presentador de 'Lo sabe, no lo sabe'

Sandra Barneda sorprende a Xuso Jones en un especial de 'Lo sabe, no lo sabe' que celebra su concursante número 1.000

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Xuso Jones se llega hasta Madrid, junto al equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ sin esperarse la sorpresa que le tenían preparado para celebrar que ha llegado a su concursante número 1.000. En esta ocasión, ha sido él el microfonado y, con una venda en los ojos, se dirige a la azotea del hotel sin tener ni idea de que, allí, va a encontrarse con una querida compañera. Tras la sorpresa inicial, el presentador se rompe al recordar los momentos más emotivos junto a Sandra Barneda en su propia ‘Hoguera de confrontación’.

La presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ ha sorprendido al murciano llevando la hoguera más famosa del mundo a ‘Lo sabe, no lo sabe’ para repasar, junto a él, algunos de los momentos más icónicos de estos dos últimos años. “Estoy flipando”, aseguraba el influencer antes de comenzar su conversación con la catalana. Después de reírse como nunca al ver las situaciones más surrealistas que ha vivido durante este tiempo, se ha abierto en canal para hablar de lo mucho que ha significado para él ser la cara visible del concurso.

“En el día a día no eres consciente, pero hacemos compañía a mucha gente”, asegura el presentador. Xuso ha rememorado cómo fue su primer programa y el momento al que se enfrentó al casting para conducir el regreso de ‘Lo sabe, no lo sabe’: “Cuando llegué a casa, mi pareja me dijo que cancelábamos el verano que ese programa era mío”. Pero no ha podido evitar romper a llorar al pensar en la cantidad de emotivas historias que ha descubierto con estos 999 concursantes: “Me emociono”.

Pero el papel de Sandra Barneda no ha quedado aquí, sino que se ha convertido en la madrina del concursante número 1.000, ayudando a Xuso Jones a conseguir al candidato indicado. Después de 84 ciudades recorridas y casi 2 millones de euros repartidos, el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha montado una auténtica fiesta para celebrar la cifra redonda.

Tanto ha sido así que Sandra Barneda ha roto por completo con la dinámica final del concurso, sorprendiendo a la participante y al presentador: “Hay imágenes para ti”. Finalmente, la afortunada concursante número 1.000 ha conseguido hacerse con 19.000 euros para su ansiado viaje a Japón.