Emoción a raudales, risas y lágrimas embargarán al presentador en esta edición especial que Cuatro emitirá el lunes 25 de mayo (18:30h)

Como madrina de esta entrega, Sandra Barneda entrevistará a Xuso Jones, junto al que repasará sus casi dos años al frente de ‘Lo sabe no lo sabe’ en un set al más puro estilo de ‘La Isla de las Tentaciones’, y le acompañará en la búsqueda del concursante número 1.000

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Xuso Jones se convertirá inesperadamente en el protagonista de ‘Lo sabe no lo sabe’ cuando se vea inmerso en una entrega especial que el equipo ha preparado para celebrar el concursante número 1.000 con el que interactuará el presentador desde que está al frente de este formato. Será en la edición que Cuatro ofrecerá el próximo lunes 25 de mayo, a partir de las 18:30 horas, y que contará con Sandra Barneda como madrina de excepción.

Sandra Barneda: “Hay más imágenes para ti, Xuso”

En esta entrega, Xuso Jones afronta un día aparentemente normal de grabación de ‘Lo sabe, no lo sabe’ cuando el equipo del programa irrumpe en su habitación, le venda los ojos y le lleva a un set de entrevistas con una ambientación que recuerda a ‘La Isla de las Tentaciones’. Allí le espera Sandra Barneda, con quien se reencuentra tras conducir juntos las Campanadas de Fin de Año 2025. Barneda rememora la labor de su compañero al frente de ‘Lo sabe, no lo sabe’ durante casi dos años y con la mítica frase “Hay más imágenes para ti, Xuso”, le muestra emotivos vídeos de su trayectoria en el concurso que sumergen al presentador en una vorágine de emociones, risas y lágrimas de felicidad.

Tras la entrevista, Barneda revela a Xuso que le acompañará en la celebración de su concursante número 1.000. Junto al equipo del programa y Txarangutanes, una charanga que ameniza la grabación, ambos recorren el corazón de la capital madrileña en busca del emblemático participante: será Sábata, una jubilada de 70 años que se encuentra paseando junto a dos amigas y cuyo mayor deseo es emplear el premio en hacer un viaje a Japón junto a sus dos compañeras de gimnasia funcional y spinning.

La jornada festiva culmina con ‘nuevas imágenes’ que Sandra muestra a Xuso: las de los conmovedores mensajes de algunos de los participantes que han intervenido en los más de 300 programas conducidos por Jones desde su debut en el formato en agosto de 2024.

Realizado en colaboración con Producciones Mandarina, ‘Lo sabe no lo sabe’ culminó el pasado abril con una media del 5,7% de share y 397.000 espectadores. En la actual temporada acumula un 5,5% de cuota y 422.000 espectadores, sumando 6 décimas respecto al pasado curso televisivo (4,9% y 376.000) y con registros superiores a la media obtenida a nivel nacional en Aragón (8,4%), Baleares (7,8%), Castilla y León (7,1%), Castilla-La Mancha (6,8%), Murcia (6,4%), Valencia (6%), Madrid (5,8%) y Andalucía (5,6%).