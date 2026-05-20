Una concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ habla de la “familia animal” que tiene: con 13 gallinas y 16 gatos

Dale al play y disfruta del momentazo de la de 'Lo sabe, no lo sabe'

La promesa de un concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ a Xuso Jones tras ganar 5.800 euros de premio

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Xuso Jones se desplaza hasta Soria, con el equipo de ‘Lo sabe, no lo sabe’, para buscar a la persona que intentará conseguir los 50.000 euros de premio. Allí, el presentador se encuentra con Susana, una mujer de 54 años que salía de la farmacia tras sufrir un aparatoso percance. Durante su trayectoria por el programa, se ha sincerado con el murciano y le ha hablado de la “familia animal” que tiene, formada nada más y nada menos que por 13 gallinas y 16 gatos.

La concursante ha dejado sin palabras a Xuso Jones al contarle la cantidad de animales que tiene en su casa y la gran labor que hace: “Tengo todos los que llegan y necesitan comer”. Susana enumera los distintos animales que tiene y, especialmente, hace hincapié en sus 13 gallinas: “Son nuestras niñas, lo entienden todo, y lo hacen todo”.

Sin embargo, esta bonita faceta también conlleva algunos duros reveses, como la reciente pérdida de uno de sus perros. A pesar de todo, Susana muestra una visión positiva al respecto y asume que son “cosas de la vida”. Además, para seguir sumando a la “granja escuela” que tiene montada, se sincera sobre uno de los miembros más importantes de su gran familia: “Un loro que tiene 21 años”.

La concursante de ‘Lo sabe, no lo sabe’ ha tenido una trayectoria con mucha suerte durante toda su participación hasta llegar con 1.000 euros a la pregunta multiplicadora. Después de darle muchas vueltas y reflexionar, teniendo muy claro a qué quiere destinar el dinero, decide plantarse y no arriesgarse.